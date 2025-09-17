La talla de la Merced atribuida a Salzillo alcanza los 85.000 euros en la subasta La pieza, sobre la que la UMU advirtió de su valor artístico, se quedará en España y en manos privadas después de que el Ministerio la haya declarado inexportable

La talla de la Virgen de la Merced atribuida a Francisco Salzillo por investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) alcanzó este miércoles los 85.000 euros en la subasta organizada por la casa Segre, en Madrid. Supone 22 veces más que el precio de salida, fijado en 3.800 euros. Ni la propia sala esperaba ese incremento. La puja ganadora por un comprador privado llegó a través del teléfono y se desconoce la identidad de la persona que había adquirido la escultura, que es «totalmente confidencial», según las fuentes consultadas.

Con la comisión que deberá pagar, lo que se conoce como el prémium de sala, la cifra que el comprador abonará supera los 100.000 euros, detalló Segre. El Ministerio de Cultura finalmente no ejerció el derecho de tanteo para hacerse con la pieza debido a que el presupuesto que manejaba era bastante menor. Eso sí, la obra ha sido declarada inexportable, por lo que no podrá salir de España.

La subasta de esta talla del maestro murciano del barroco no ha estado exenta de polémica. En un primer momento se le atribuyó al sevillano Benito de Hita. Tras conocerse el informe de la UMU, la Comunidad pidió su compra por el Estado, y que la destinara a la Región.

El Gobierno regional lamenta que la talla «se haya ido a manos privadas»

Tras la subasta, el Gobierno regional lamentó que la talla «se haya ido a manos privadas» y culpó al Ministerio de Cultura porque «no ha ejercido su derecho de tanteo y retracto, lo que ha impedido que la pieza pasase a formar parte del patrimonio público y pudiera exhibirse y disfrutarse en la Región de Murcia». «Con ello, se ha perdido una gran oportunidad de enriquecer nuestro patrimonio con una obra atribuida a uno de los grandes escultores del barroco español», subrayaron fuentes del Ejecutivo autonómico. En este sentido, defendieron que el Gobierno «llevó a cabo los trámites pertinentes y solicitó expresamente al Ministerio que pujase por esta escultura».