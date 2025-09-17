La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Talla de la Virgen de la Merced atribuida a Francisco Salzillo. CARM

La talla de la Merced atribuida a Salzillo alcanza los 85.000 euros en la subasta

La pieza, sobre la que la UMU advirtió de su valor artístico, se quedará en España y en manos privadas después de que el Ministerio la haya declarado inexportable

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:22

La talla de la Virgen de la Merced atribuida a Francisco Salzillo por investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) alcanzó este miércoles los 85.000 euros en la subasta organizada por la casa Segre, en Madrid. Supone 22 veces más que el precio de salida, fijado en 3.800 euros. Ni la propia sala esperaba ese incremento. La puja ganadora por un comprador privado llegó a través del teléfono y se desconoce la identidad de la persona que había adquirido la escultura, que es «totalmente confidencial», según las fuentes consultadas.

Con la comisión que deberá pagar, lo que se conoce como el prémium de sala, la cifra que el comprador abonará supera los 100.000 euros, detalló Segre. El Ministerio de Cultura finalmente no ejerció el derecho de tanteo para hacerse con la pieza debido a que el presupuesto que manejaba era bastante menor. Eso sí, la obra ha sido declarada inexportable, por lo que no podrá salir de España.

La subasta de esta talla del maestro murciano del barroco no ha estado exenta de polémica. En un primer momento se le atribuyó al sevillano Benito de Hita. Tras conocerse el informe de la UMU, la Comunidad pidió su compra por el Estado, y que la destinara a la Región.

El Gobierno regional lamenta que la talla «se haya ido a manos privadas»

Tras la subasta, el Gobierno regional lamentó que la talla «se haya ido a manos privadas» y culpó al Ministerio de Cultura porque «no ha ejercido su derecho de tanteo y retracto, lo que ha impedido que la pieza pasase a formar parte del patrimonio público y pudiera exhibirse y disfrutarse en la Región de Murcia». «Con ello, se ha perdido una gran oportunidad de enriquecer nuestro patrimonio con una obra atribuida a uno de los grandes escultores del barroco español», subrayaron fuentes del Ejecutivo autonómico. En este sentido, defendieron que el Gobierno «llevó a cabo los trámites pertinentes y solicitó expresamente al Ministerio que pujase por esta escultura».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  5. 5 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  6. 6 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  7. 7 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  8. 8

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros
  9. 9 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  10. 10

    La entrega de Ureña y Roca Rey salvan la corrida de la Romería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La talla de la Merced atribuida a Salzillo alcanza los 85.000 euros en la subasta

La talla de la Merced atribuida a Salzillo alcanza los 85.000 euros en la subasta