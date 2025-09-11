La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los profesores Pérez Sánchez y García Zapata observan una imagen de la escultura. Javier Carrión / AGM

Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo

Casa Segre ofrecía la escultura como obra de un autor sevillano, pero historiadores del arte de la Universidad de Murcia ven la mano del famoso imaginero

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:37

La próxima subasta de obras de arte de Subastas Segre, en Madrid, acapara el interés de expertos de la Región de Murcia. En concreto, ... las miradas están puestas en el lote marcado con el número 1064: una talla de Virgen con Niño, policromada, dorada y estofada, que sale a la venta por un precio inicial de 3.800 euros. Cuando hace unos días se hizo público el catálogo de piezas, la polémica estalló en algunos foros especialistas. La descripción hacía referencia a que se trataba de un obra del círculo del imaginero sevillano Benito de Hita, del siglo XVIII. Pero expertos de la Universidad de Murcia (UMU) advirtieron de un posible error y atribuyeron la escultura al taller del maestro murciano del Barroco Francisco Salzillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  3. 3 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  4. 4

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  7. 7 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  8. 8 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  9. 9

    Una donación histórica con seda de Garín para la Patrona de Murcia
  10. 10

    La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo

Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo