Cultura pide al Ministerio que adquiera una talla inédita atribuida a Salzillo La escultura se subasta mañana, con un precio de salida de 3.800 euros, y la Consejería solicita que se destine a la Región

Miguel Rubio Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:03

La venta de una talla inédita atribuida a Francisco Salzillo ha llevado a la Consejería de Cultura a solicitar al Ministerio que adquiera la escultura y la destine a la Región de Murcia. La petición de la Dirección General de Patrimonio Cultural llega en la víspera de la subasta organizada por la casa Segre, de Madrid, prevista para este miércoles. La pieza sale a la venta con un precio de partida de 3.800 euros. Los expertos consultados apuntan a que esa cantidad podría multiplicarse ahora por diez.

Como publicó LA VERDAD, la talla se anunció en la convocatoria como una pieza del círculo del sevillano Benito de Hita, y fueron historiadores del arte de la Universidad de Murcia (UMU) los que advirtieron de que podría tratarse de una obra de Salzillo. Eso llevó a Subastas Segre a encargar un estudio al Grupo de Investigación Cultura Material, Arte e Imagen, que acaba de confirmar la autoría «directa» de la pieza. Se trata de una Virgen de la Merced realizada por el maestro murciano del barroco entre los años 1740 y 1760. El análisis destaca «rasgos estilísticos inconfundibles, como el canon mariano de párpado pesado y sonrisa interiorizada, los mechones anchos del cabello, el delicado modelado del Niño con rótulas bruñidas y el estofado de brocado vegetal de gran calidad». La pieza de 73 centímetros de altura, debió estar destinada al ámbito conventual o de oratorio privado.

El director del Centro de Restauración de la Región se desplazó a Madrid para examinar la talla y cerciorarse de su estado de conservación. El director general de Patrimonio Cultura, Patricio Sánchez, confía en que la obra no salga «al extranjero ni quede en manos privadas». Huermur ya pidió que el Ministerio ejerza el derecho de tanteo en la subasta.