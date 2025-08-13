Huermur acusa al Ayuntamiento de Murcia de proyectar un «falso entubado» para la acequia del Parque Metropolitano Oeste La asociación sostiene que en lugar de recuperar la centenaria acequia Almohajar se construirá «una burda fuente para consolidar un entubamiento innecesario»

LA VERDAD Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:58 Comenta Compartir

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) denunció este jueves que el proyecto de obras licitado por el Ayuntamiento de Murcia para el denominado Parque Metropolitano Oeste en Barriomar mantendrá entubada en hormigón la centenaria acequia Almohajar, pese a las «declaraciones municipales sobre su supuesta recuperación».

Según la documentación oficial del proyecto, el cauce permanecerá oculto bajo una tubería de hormigón, mientras que en superficie se instalará una fuente de recirculación artificial, similar a los «falsos ríos de escayola que se colocan en los belenes navideños».

«Es vergonzoso que se venda a la ciudadanía que se va a recuperar la acequia cuando, en realidad, se está consolidando un entubamiento innecesario con un decorado de agua», critican desde Huermur.

La asociación recuerda que el Ayuntamiento de Murcia ya perdió dos ayudas millonarias de fondos europeos y estatales en anteriores intentos fallidos de ejecutar este parque precisamente por no cumplir con la recuperación auténtica de las acequias y su integración en el entorno. «En lugar de aprender de los errores, el Ayuntamiento persiste en incumplir la normativa y en falsear el patrimonio hidráulico de la huerta de Murcia», señalan.

Huermur subraya que el proyecto vulnera la recién presentada Ordenanza de Acequias, que establece la preservación y recuperación real de estos cauces. El falso río propuesto no respeta ni la traza, ni la tipología, ni la función histórica de la acequia Almohajar.

Precisamente, el cauce llega abierto hasta la zona donde se va a ejecutar el parque, lo que facilitaría su apertura completa en este tramo, según recalcan desde Huermur. «Al contrario, el ayuntamiento proyecta meter la acequia en un tubo de hormigón, que no coincide ni en su recurrido bajo la 'fuente-canal' que señala el proyecto que se va a construir sobre el parque, perdiendo la posibilidad de una autentica recuperación de este histórico cauce», indican.

Por ello, la asociación exigirá ante todas las instancias necesarias que se proceda al desentubado real del cauce y a la eliminación de la fuente artificial, devolviendo la acequia a su estado original y garantizando su conservación como patrimonio cultural e hidráulico.

Por último, la entidad señala que «la acequia Almohajar no es un decorado, es un cauce vivo con siglos de historia. Enterrarla en hormigón y ponerle una fuente encima es como pintar una fachada y dejar que la casa se derrumbe por dentro. La huerta merece respeto, no 'atrezzo'»