Espuma en el río Segura, a su paso por la ciudad de Murcia, este lunes por la noche. L. Guillén

Espuma blanca en el río Segura a su paso por Murcia: el eterno problema que sigue sin explicación

Como en anteriores episodios de fuertes lluvias, el cauce amaneció cubierto por estos vertidos

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:53

Ha vuelto la lluvia a la Región de Murcia y ha vuelto la espuma blanca al cauce del río Segura a su paso por la ciudad. Un fenómeno recurrente y que, sin embargo, al que nadie da explicación, porque el organismo encargado de ello, la Confederación Hidrográfica, no ha aclarado el origen de estos vertidos de los que, en anteriores ocasiones, se han tomado muestras para enviar al laboratorio. Sin embargo, los resultados de esos análisis no se conocen.

Tanto como la lluvia, también arrecian los comentarios en redes sociales, vídeos e imágenes sobre la lamentable situación que presenta el Segura en este tramo. «¡La misma atrocidad de siempre! Espumas y residuos, esperan a que haya lluvias para contaminar», escribía a primera hora de este martes la popular cuenta @MeteOrihuela en la red social X.

También se pronunciaba la asociación conservacionista Huermur: «Esto es una vergüenza. Vamos a presentar, por enésima vez, denuncia en la Confederación Hidrográfica Segura por el tema de las »misteriosas« espumas blancas en el río Segura de Murcia que aparecen cada vez que llueve».

Aunque en esta ocasión, el problema se remontaba incluso más arriba del cauce: «Tremenda la fiesta de la espuma hay en la Contraparada», escribe @jignaciosilva también en X.

No es la única incidencia llamativa que ha dejado la lluvia en el primer chaparrón de otoño en la ciudad de Murcia, ya que fueron muchos los comentarios que también despertó otro vertido blanco al río procedente de algunos puntos donde recientemente se habían repintado las señales viales.

Esto hizo que diferentes colectivos lo atribuyeran a la pintura que se usó para ello, algo que fue negado por el Ayuntamiento y por la empresa responsable de esos trabajos.

