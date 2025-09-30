Polémica en Murcia por un vertido blanco junto al Víctor Villegas que llega al río Segura El Consistorio y la concesionaria que repintó los pasos de cebra del entorno de La Fica niegan que se trate de pintura

Vídeos e imágenes se movían ayer por la tarde, en redes y grupos de WhatsApp, con mayor rapidez de lo que lo hacía la propia lluvia que precipitó la polémica. En el entorno del Auditorio Víctor Villegas y en los accesos al espacio ferial de La Fica, un líquido blanco salía expulsado desde los pasos de cebra hasta acabar desagüando al cauce del río, directo desde los imbornales. Panorámicas tomadas desde las azoteas de varios vecinos de la zona mostraban en tiempo real tanto el presumible punto de origen como el destino del residuo al Segura. Desde el Consistorio, la respuesta no se hizo esperar, tras una comprobación realizada por la propia empresa concesionaria encargada de las labores de repintado. «Se han publicado vídeos e imágenes en las que se hace creer que la lluvia ha borrado la citada pintura, arrastrándola hacia los imbornales, lo cual es rotundamente falso», indicaban desde el Ayuntamiento. Por su parte, desde la empresa concesionaria, «con muchos años de experiencia y que ha utilizado la misma pintura y medios que se usa habitualmente para estas labores», precisaban fuentes municipales, aseguraron que tras el episodio de lluvia sería fácil comprobar que «la pintura no ha desaparecido, sino que se encuentra más limpia y blanca».

La empresa realizó comprobaciones sobre el terreno y aseguró que tras la lluvia se verá que el revestimiento está intacto

Cuentas de X como Nuestro Mar Menor o la del portavoz municipal socialista y secretario general del PSOE de Murcia, Ginés Ruiz, subían pasadas las cuatro de la tarde vídeos e imágenes de los efectos de la lluvia. Incluso desde redes se recordó a los usuarios un episodio por el que el Mar Menor recibió un vertido en 2021, en este caso azul, cuando las lluvias arrastraron la pintura de un carril bici a la altura de la gola de Marchamalo.

Fuentes muncipales indicaron ayer, a preguntas de este periódico, que este efecto 'espuma' es habitual tras largos periodos sin lluvias. Insistieron en que la pintura está «preparada para soportar las condiciones climatológicas adversas», y que son «los restos de emulsiones derivados del paso de los vehículos y la intrusión de polvo sahariano, entre otros factores», los que generaron «una fina capa que se ha acumulado sobre el asfalto y que ahora, con la llegada de las lluvias, produce ese efecto».