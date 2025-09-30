Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas La Aemet ha desactivado a primera hora de este martes los avisos naranja y amarillo que hubo en la Comunidad

La llegada a la Región de Murcia del huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca a su entrada en la Península Ibérica, no provocó grandes incidencias a su paso por la Comunidad, aunque sí originó el corte de varias calles y carreteras en diversos puntos de la Región. Los problemas más graves se originaron en la carretera nacional 301, que une Murcia y Molina de Segura. En este punto se produjeron grandes embolsamientos de agua en la calzada que obligaron a tener que rescatar a los conductores y acompañantes de tres turismos.

La Vega Media de la Región fue el ámbito que se vio más afectado por las precipitaciones en la tarde del lunes. La tormenta descargó más de 50 litros en puntos de Murcia, Molina de Segura y Las Torres de Cotillas. Durante la madrugada, Cartagena y Cieza son dos de los municipios donde más ha llovido. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo a toda la Comunidad en alerta hasta las siete de la mañana de este martes, cuando desactivó todos los avisos vigentes, de nivel amarillo y naranja.

Según el último balance hecho público por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia, se atendieron 178 incidencias y recibieron 253 llamadas. La mayoría de los asuntos fueron relacionados con la retirada de obstáculos existentes en la vía (61) y achiques de agua (41). Además, se realizaron 16 rescates. No obstante, el 112 apuntó en un comunicado que «ninguno de los incidentes tuvo consecuencias graves». Los municipios en los que hubo que atender más asuntos fueron Murcia, con 70, y Molina de Segura, con 38, seguidos de Mazarrón (17).

Otro de los puntos donde más precipitaciones hubo fue la Sierra de la Almenara, lo que provocó un gran incremento del caudal en la rambla de las Culebras a su paso por Águilas.

⛈️ Una de las zonas más afectadas durante la pasada madrugada por las tormentas fue la Sierra del Almenara. Así bajaba a primera hora de la madrugada la Rambla de las Culebras en Águilas



En Murcia todavía son patentes algunos de los efectos provocados por las lluvias de las últimas horas. De hecho, la Policía Local informó de que permanecen cortadas al tráfico la vía junto a la rambla del Secano, en Torreagüera; los caminos de los Carros y Viejo, en Sangonera la Seca y Aljucer, respectivamente; y la rotonda de la Paloma, en El Palmar.

Según los datos registrados por los pluviómetros de la Confederacióln Hidrográfica del Segura (CHS), Cartagena, Murcia y Cieza son los puntos de la Región donde más ha llovido en las últimas 12 horas, con 55, 52 y 50 litros registrados.

Las zonas de la Región donde más ha llovido

Este es el listado de las zonas de la Comunidad donde más lluvia cayó según los registros de la CHS:

-Cartagena (Cedacero): 55,89 litros.

-Murcia (El Palmar): 52,40.

-Cieza (embalse del Moro): 50,14.

-Librilla (embalse José Bautista): 40,20.

-Águilas: 38,60.

-Fuente Álamo (Albujón): 31,28.

-Mazarrón (Moreras): 30,20.

-Murcia (Murcia Autovía): 29,90.

-Cartagena (Perín): 29.

-Cartagena (El Estrecho): 25,80.

-Murcia (Relojero): 25,60.

-Cartagena (Casas Estrechas): 25,20.

-Murcia (Majal Blanco): 24,40.

-Cartagena (Canteras): 23,30.

-Murcia (La Fica): 23,20.

-Fuente Álamo (Cegarras): 22,80.

-Molina de Segura (Contraparada): 21,73.

-Abanilla (Baños de Fortuna): 21,20.

Ulea (rambla del Tinajón): 21,15.

-Abanilla (La Zarza): 20,80.

-Cartagena: 20,50.

-Abanilla: 19,80.

-Mazarrón (Hermanillas): 17,95.