Las empleadas del servicio de respiro familiar de Murcia exigen la adjudicación del nuevo contrato

Representantes del servicio de respiro familiar del Ayuntamiento de Murcia acudieron este jueves al Pleno para demandar la nueva contratación de este servicio, que caducó el 30 de septiembre y que desde entonces está prorrogado, pero con una reducción de la atención, que ha pasado de cuatro horas semanales a solo cuatro al mes.

Son una veintena los que cubren esta atención a un centenar de familias. Mari Carmen, una de ellas, contó a LA VERDAD que esto también les afecta en sus nóminas, además de las necesidades que dejan sin cubrir en estos hogares con personas a su cuidado: «Ayer me llamó la hija de un dependiente, porque estaba agobiada por salir a hacer unas gestiones, y como han recortado las horas, tuve que hacérselo como un favor».

Estas trabajadoras asistieron a un Pleno donde el PSOE elevó una moción contra este recorte y donde su concejala Esther Nevado lo achacó a la «incompetencia, ineptitud y falta de atención a este tipo de servicios». «El contrato acabó sin que el nuevo estuviera listo», apuntó la edil, que lamenta que «no se han dado a las explicaciones necesarias».

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, negó que se hubiera suspendido esta atención, sino que se ha mantenido con un 'contrato puente', legalmente previsto. Además adelantó que la Mesa de Contratación aprobó el miércoles el nuevo pliego, por 280.000 euros, que aún debe pasar por Junta de Gobierno.

Finalmente, sobre esta cuestión, prosperó una moción alternativa del PP, a la que se sumó PSOE y Vox, en la que insta al gobierno municipal a culminar la adjudicación y a impulsar «las mejoras en el nuevo contrato, incorporando medidas que refuercen la calidad asistencial, la estabilidad y formación del personal y la atención personalizada a las familias cuidadoras».