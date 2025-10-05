El PSOE de Murcia denuncia un recorte del 70% en el servicio de respiro familiar Los socialitas apuntan que el Ayuntamiento «ha pasado de ofrecer cuatro horas semanales a tan solo dos horas y media cada quince días»

LA VERDAD Murcia Domingo, 5 de octubre 2025, 23:42

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado un recorte drástico en el servicio de respiro familiar que presta el Ayuntamiento de Murcia, «ya que este ha pasado de ofrecer 4 horas semanales a tan solo 2 horas y media cada 15 días, lo que supone un recorte del 68,75%». «Este servicio, destinado a apoyar a los cuidadores de personas dependientes, resulta esencial para la conciliación y el bienestar de las familias», subraya la concejala socialista Esther Nevado, al tiempo que lamenta que «el Gobierno de Ballesta justifique esta decisión por la falta de presupuesto, mientras se espera la entrada en vigor del nuevo contrato, ya adjudicado».

Sin embargo, la edil del PSOE advierte de que dicho contrato «prioriza los criterios económicos frente a los sociales, pese al compromiso del gobierno local en Pleno de incluir cláusulas sociales en los contratos municipales». Además, Nevado considera que «los recortes del servicio hasta 'nuevo aviso' demuestran, una vez más, la falta de previsión y de sensibilidad del Gobierno local con las personas que más lo necesitan.

«Debilitan un recurso clave»

Defiende Nevado que «el PP de La Glorieta no solo debilita un recurso clave para la conciliación de las familias, sino que también pone en riesgo el bienestar de los cuidadores y la calidad de vida de las personas dependientes». Por ello, desde el Grupo Socialista exigen al equipo de Gobierno municipal y a la edil responsable, Pilar Torres, «que restablezcan las horas eliminadas en el servicio de respiro familiar, para garantizar, hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, un apoyo digno y suficiente a las familias murcianas que lo necesitan».