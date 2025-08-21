La curiosa estrategia de un centro de salud de Murcia para distraer a los niños en las consultas: «Qué maravilla» Este dispositivo se utiliza en las extracciones de sangre y en la administración de vacunas

María Ramírez Jueves, 21 de agosto 2025, 08:10

Acudir al médico con niños puede ser una auténtica odisea para muchas familias. Los más pequeños suelen reaccionar con nerviosismo y pavor ante la idea de ir al centro de salud o al hospital. Y es que, muchos asocian la bata blanca con el dolor y con una experiencia desagradable. Esta situación, además de provocar tensión, puede dificultar los diagnósticos y alterar los resultados de las pruebas. Por este motivo, los progenitores deben buscar la manera de preparar a sus hijos para que puedan afrontar la visita a una consulta con calma.

La lectura, los juguetes y los dibujos animados son algunas de las opciones más recurrentes para relajar al menor antes y durante la cita médica. Algunos consultorios también han ideado sus propias fórmulas para facilitar este proceso, como espacios adaptados con parques infantiles o juegos.

La estrategia de un consultorio murciano

El centro de salud del barrio murciano del Ranero ha incorporado en sus instalaciones unas gafas de realidad virtual que permiten distraer a los niños durante la extracción de sangre o la administración de vacunas. La enfermera Elena Egea ha compartido en su perfil de Instagram (@elenaegearez) un vídeo en el que explica esta idea. «Apoyamos esta iniciativa tan especial para hacer que esos momentos sean más tranquilos y cómodos», manifiesta la profesional.

Esta estrategia permite convertir la visita al médico en una auténtica aventura, de modo que los niños comienzan a asociar el centro de salud con experiencias positivas y menos traumáticas. La enfermera explica que, para su uso, también es importante hacer que el paciente participe en el proceso. «Para ello, le pedimos que interactúe con nosotras, aumentando así su confianza. También es importante no engañarle», razona. En este sentido, actúan explicando de forma «clara y tranquila» todo lo que va a sentir. Así, ganan seguridad y control sobre la situación.

Llegados a este punto, les entregan las gafas y les explican su funcionamiento. Elena señala que deben ser cómodas y que el niño tiene que aceptarlas. «Una vez que esté listo, procedemos con la extracción o vacunación», indica. La enfermera asegura que han notado grandes resultados en la satisfacción de los más pequeños cuando se van de la consulta. Para mejorar más la experiencia, asegura que se puede chocar los cinco para establecer un refuerzo positivo y entregarles unas pegatinas «por ser un campeón».

Numerosos usuarios han comentado en la publicación para aplaudir esta estrategia y poner en valor la gran labor de los profesionales de la salud. «¡Qué maravilla!», exclamó uno de ellos. Sin duda, se trata de una iniciativa que facilita el proceso tanto a los hijos como a los padres y a los profesionales.

