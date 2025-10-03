Cinco kilómetros de retenciones en la A-30 a su paso por Murcia La A-7 también presenta atascos en dirección Almería a la altura de Javalí Viejo

La circulación presenta dificultades este viernes en algunos puntos de Murcia. De esta manera, existen 5 kilómetros de retención en la autovía A-30, en el conocido como nudo de Espinardo en dirección a Albacete. En concreto, la congestión de tráfico se registra entre los kilómetros 136 y 141. Asimismo, también en la A-30, hay un kilómetro de retención en dirección Cartagena entre los kilómetros 135 y 136.

Otro punto complicado es la autovía A-7 en dirección de Almería a la altura de Javalí Viejo. La aglomeración de tráfico se sitúa especialmente entre los kilómetros 573 y 577. Asimismo, hay dos kilómetros de retención en la carretera MU-30 a su paso por Cañada Hermosa en sentido a la A-7. De igual manera, la circulación es densa en la carretera RM-15, en Cañada Hermosa, en dirección a la A-7. Hay 1,5 kilómetros de atascos.

