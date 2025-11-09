Chequeo a los ficus del Jardín de Floridablanca de Murcia para garantizar la seguridad Técnicos de una empresa especializada hacen una exhaustiva exploración individualizada a los ejemplares del parque del Barrio del Carmen

Los ficus del Jardín de Floridablanca están recibiendo una profunda revisión general, dentro de la campaña de mantenimiento de zonas verdes del municipio que desarrolla la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente con la finalidad de garantizar la protección y la seguridad de los usuarios que pasean a diario por este emblemático parque.

Para ello, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de una empresa especializada, que una vez por semestre (en otoño y en el inicio del verano) realiza esta revisión general, que consiste en una exploración de manera individualizada y pormenorizada de cada ejemplar para localizar posibles problemas y determinar posibles actuaciones. Además, el Servicio Municipal de Parques y Jardines lleva a cabo durante todo el año un exhaustivo control de estos ficus.

«Estos especialistas garantizan la seguridad de estos árboles y nos ayudan a cuidar de unos ejemplares que embellecen nuestra ciudad. Para el Ayuntamiento de Murcia es una prioridad preservar y garantizar el cuidado de nuestro patrimonio vegetal, así como la buena salud de nuestras zonas verdes y la seguridad de los murcianos que disfrutan a diario tanto de estos ficus y del resto de ejemplares del catálogo de árboles singulares del municipio», explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Camión grúa

Para desarrollar sus tareas, los técnicos cuentan con un camión grúa, con el que acceden tanto a la parte interna como a la externa de estos árboles centenarios. En concreto, «se centran en revisar aspectos como la estructura de los ficus, el crecimiento y evolución de sus ramas o los sistemas de sustentación que hay instalados para su seguridad y protección. En definitiva, estamos trabajando para garantizar la salud de estos ejemplares singulares para que los murcianos puedan disfrutarlos durante generaciones aquí, en el jardín público más antiguo de España, que es el Jardín de Floridablanca», explicó Guillén.