Una camarera de Murcia se vuelve viral por sus originales dibujos en cafés: desde osos hasta influencers. TikTok: @jeni_00

Una camarera de Murcia se vuelve viral por sus originales dibujos en cafés: desde osos hasta influencers

La joven ha conseguido millones de visualizaciones por ilustrar a algunos participantes de La Velada y la princesa Ariel

María Ramírez

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:55

Tomar café se ha convertido en toda una experiencia. Ya no se trata únicamente de la bebida, sino también del entorno y la atmósfera que la rodean. En Murcia existen locales que ofrecen propuestas muy originales: desde una cafetería con gatos que se pasean con libertad entre las mesas, hasta otra en la que las camareras atienden vestidas de sirvientas o espacios que combinan la merienda con juegos de mesa.

Una alternativa que también ha ido ganando terreno son los locales que ofrecen café de especialidad. Se trata de un producto de una calidad extraordinaria por su cuidadosa selección de granos. Sin embargo, el sabor no es lo único apreciado en la taza. Su presentación también suma puntos: hay establecimientos que experimentan con el color, añaden 'toppings' inesperados e incluso potencian el llamado 'latte art', que son pequeños dibujos creados con la espuma.

Millones de visualizaciones por sus obras de arte

Con tan solo 20 años y una corta experiencia en hostelería, una camarera de la cafetería 1968 de Maite se ha vuelto viral en redes sociales por los diseños tan originales que realiza en la superficie de las tazas. «Hago arte con nada», describe Jennie sobre su don en su perfil de TikTok (@jeni_00). Para ello, juega con dos cucharas para dar forma a la espuma y luego utiliza un pequeño pincel mojado en chocolate a la taza para trazar los detalles.

@jeni_00 @1968demaite #1968 #murcia #fyp #coffeart #art #latte #camarera #fyp #3d #coffe3D ♬ o sol e a lua - lu

Su imaginación no solo se limita a osos o gatos: tira de ironía para dibujar hasta al 'cucaracho de tu ex' o para dibujar a los participantes de La Velada, como la cara de Roro y Andoni. También se atreve con creaciones como la princesa Ariel o el gato Tom. Unas obras que acumulan millones de visualizaciones en TikTok, donde los usuarios aplauden su empeño y creatividad. «Quizás no lo sepas pero creas un recuerdo», comenta una cuenta. Y es que, como añaden otros perfiles, el objetivo no es otro que sorprender al cliente y arrancarle una sonrisa.

