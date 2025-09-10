Otro premio de la Bonoloto lleva más de 90.000 euros a la pedanía murciana de Santa Cruz La combinación ganadora de este miércoles 10 de septiembre ha sido para los números 2, 11, 24, 37, 39 y 45

LA VERDAD Murcia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:26 Comenta Compartir

La suerte alcanzó este miércoles a la pedanía murciana de Santa Cruz, situada al noroeste de la capital. Hasta allí viajaron nada menos que 92.491 euros en forma de premio gracias a un boleto ganador de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) del sorteo de la Bonoloto. El número premiado se vendió en la administración de lotería situada en la calle Mayor, número 79.

La combinación ganadora correspondió a los números 2, 11, 24, 37, 39 y 45. El complementario fue a parar al 19 mientras que el reintegro fue para el 7.

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, hubo un acertante de Primera Categoría, esto es, seis aciertos, que se llevó 1.972.129 euros hasta Guipuzcoa. Además del caso de Santa Cruz, se vendió otro boleto premiado de Segunda Categoría en Castellón.

Con este son ya tres los premios que ha repartido el sorteo de la Bonoloto en la Región de Murcia en lo que llevamos de este mes de septiembre. El pasado día 5 cayeron dos premios de Segunda Categoría en San Javier, que repartieron más 800.000 euros entre los dos acertantes. Tres días antes, hace justo una semana, un acertante de Segunda Categoría se llevó en Mula 44.474 euros.

¿Cómo cobrar el premio?

El ganador de este premio tendrá que acudir a alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE a partir del día después del sorteo, puesto que la cuantía es superior a 2.000 euros. Si el premio fuera menor de esta cantidad se podría cobrar en cualquiera de los puntos de venta de lotería.

Hay que tener en cuenta que los premios tienen fecha de caducidad. Pasados los tres meses desde el día posterior no se podrá recoger el dinero. Esto se aplica a todos los sorteos que ofrece Loterías y Apuestas del Estado como la Primitiva, la Lotería Nacional, o el Euromillones.