Administración de Lotería de Mula donde se vendió el premio.

El sorteo de la Bonoloto deja más de 44.000 euros en Mula

La combinación ganadora de este 2 de septiembre ha sido para los números 5, 12, 13, 42, 44 y 45

LA VERDAD

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:41

44.474,69 euros. Este suculento premio llegó a Mula este martes por la noche de la mano del sorteo de Bonoloto. Un acertante de Segunda Categoría, es decir, cinco aciertos más el complementario, resultó agraciado con este premio que llevó la alegría a esta localidad de la Región de Murcia.

La combinación ganadora fue para los números 5, 12, 13, 42, 44 y 45, el complementario cayó en el número 15 mientras que el reintegro fue para el 0.

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, hubo un acertante de Primera Categoría, esto es, seis aciertos, que se llevó 366.916,22 euros hasta Sevilla.

Además del caso de Mula, se vendieron otros dos boletos premiados de Segunda Categoría en Badajoz y Málaga. La administración que vendió el número premiado en Mula está ubicada en la Avenida de los Mártires, número 24.

¿Cómo cobrar el premio?

El ganador de este premio tendrá que acudir a alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE a partir del día después del sorteo, puesto que la cuantía es superior a 2.000 euros. Si el premio fuera menor de esta cantidad se podría cobrar en cualquiera de los puntos de venta de lotería.

Hay que tener en cuenta que los premios tienen fecha de caducidad. Pasados los tres meses desde el día posterior no se podrá recoger el dinero. Esto se aplica a todos los sorteos que ofrece Loterías y Apuestas del Estado como la Primitiva, la Lotería Nacional, o el Euromillones.

