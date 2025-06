El Ayuntamiento de Murcia debe indemnizar con 40.000 euros a un vecino por el ruido

El Ayuntamiento de Murcia tendrá que pagar 39.000 euros a un vecino de la calle Santa Quiteria de Murcia, en pleno casco histórico, ... como «reparación del daño causado» y la vulneración «de sus derechos fundamentales» por los ruidos del ocio nocturno en la citada vía del casco histórico y de su entorno.

Así lo dictamina un reciente fallo judicial, de la sala 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que estima el recurso de apelación presentado por este ciudadano contra una anterior sentencia en la que se rechazó su demanda contra el Ayuntamiento de Murcia por «inactividad» contra los ruidos.

Esta cuestión, afirmaba el vecino de Murcia en su demanda inicial, «vulnera los derechos a la integridad física y moral y a la intimidad personal y familiar, y a la inviolabilidad del domicilio»; en definitiva, sus «derechos fundamentales». La sentencia desestimatoria recurrida se dictó el 9 de septiembre de 2024 en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia.

El fallo judicial fija la compensación en 13.000 euros anuales a contar desde la primera queja, realizada en mayo de 2022

Ahora, en su fallo, la Sala de lo Contencioso del TSJ, tras estimar el recurso de apelación, anula y deja sin efecto la sentencia de septiembre del año pasado. Asimismo, declara «vulnerados los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución Española), así como a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria (artículo 18 CE)» del recurrente. Y considera que ha habido «daño moral por el menoscabo durante el periodo comprendido desde mayo de 2022», fecha en que el vecino del barrio de San Lorenzo presentó el primer escrito ante el Ayuntamiento.

La Sala del TSJ condena al Consistorio capitalino «a la completa reparación del daño causado y al pago anual de 13.000 euros al recurrente por cada año de sufrimiento» desde ese primer escrito «y hasta que se lleven a la práctica las medidas que de manera efectiva hagan desaparecer las molestias derivadas del exceso de ruido». De esta manera, el tribunal acepta la petición que hizo en su día el demandante de indemnización por daño moral en todos sus términos.

Asimismo, considera «acreditadas» las «múltiples llamadas» y escritos del vecino «a la Administración competente» para constatar la situación que se venía produciendo «de forma continuada».

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según consta en el dictamen.

El vecino se mostró satisfecho por el fallo judicial, pero lo que realmente esperaba era que, finalmente, el exceso de ruidos pudiera desaparecer. Recordó, como ya explicó hace un año a LA VERDAD, que antes de tomar la decisión de judicializar el asunto, había llamado en numerosas ocasiones a la Policía Local y presentado escritos de queja ante el Ayuntamiento. Y que tiene peritado un cuadro médico «de ansiedad, insomnio y estrés».

El Consistorio presentará un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo

Santa Quiteria es una calle estrecha que tiene una de las mayores, si no lo mayor, concentración de bares del casco histórico: cinco, a los que se suman otros en calles adyacentes. Por ello, además del ruido de los bares en sí, los vecinos tienen que soportar las voces de sus clientes a las puertas de los establecimientos.

«Es gente hablando»

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Murcia anunciaron a LA VERDAD que van a presentar un recurso contra la sentencia del TSJ de Murcia ante el Supremo. Argumentan, entre otras cuestiones, que la denuncia presentada por este vecino no se debe a molestias originadas por un local en concreto, «sino por la gente que hay en la calle, hablando o gritando».

Sostuvieron, como ya lo hicieron cuando el caso llegó por primera vez al juzgado, que «se ha reforzado la presencia policial en la zona», con el objetivo de «disuadir» a los clientes de los locales sobre el tono elevado de sus conversaciones en la calle.

Ante las quejas de incumplimiento de la legislación vigente en materia de ruidos, recordó que se está controlando que los establecimientos ubicados en calles con menos de siete metros de anchura, como es la de Santa Quiteria, no emitan música a partir de la medianoche.

No Más Ruido prepara acciones judiciales «por seguir incumpliendo»

La Asociación No Más Ruido de Murcia ha anunciado que tiene previsto iniciar «acciones judiciales por el incumplimiento de autoridades y funcionarios municipales ante el grave problema de ruido que presenta nuestra ciudad», especialmente en las tres áreas residenciales que fueron declaradas Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE). Su presidente, Pedro Pérez Piernas, que aplaudió la reciente sentencia del TSJ, recordó que el Mapa de Ruido de Ocio comprobó la superación de los objetivos de calidad acústica, en estas tres áreas, «por lo que debían adoptarse medidas para reducir ese ruido, sin que el Ayuntamiento lo haya hecho».

Entre esas medidas, subrayó Pérez, se incluye que no se incremente el número de mesas de terraza, «aunque se han incrementado y mucho»; que no se autoricen nuevos bares con música ni discotecas, «se han autorizado bares con música por una vía subrepticia, consistente en considerar activas licencias que ya estaban caducadas»; y la instalación de medidores acústicos, «se ha instalado un solo medidor por zona, y no funcionan correctamente».

También la creación de una Policía de Ocio, «tampoco se ha hecho, a pesar de publicitarlo»; o la realización de campañas institucionales anuales de concienciación y sensibilización sobre la problemática del ruido, «tan solo se ha realizado una campaña en siete años».

Respecto al fallo de la Sala de lo Contencioso del TSJ, el presidente de No Más Ruido, manifestó que «es claro y contundente» y lamentó que este vecino y su familia «padezca una situación de ruido generada por la proliferación de establecimientos de hostelería en su calle, con instalación de numerosas mesas de terraza y la deambulación por sus calles de una ingente cantidad de personas, con clamoroso ánimo festivo».

Por último, lamentó que «esta situación de ruido excesivo» ya fue constatada por el Ayuntamiento de Murcia hace más de siete años, cuando elaboró y aprobó el Mapa de Ruido de Ocio del Municipio.