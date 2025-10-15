La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El bache, ya señalizado con pintura, causante del accidente en el que murió El Halcón; en detalle, José Luis Sarmiento. Nacho García

Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras la muerte de un ciclista en Cobatillas

Compañeros del fallecido tras caer en un bache y ser arrollado por un coche se manifestarán este sábado: «Cruzas la provincia y las vías son un desastre»

Pedro Navarro
Jesús Nicolás

Pedro Navarro y Jesús Nicolás

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:53

Un accidente que podría haber sido «evitable». Eso es lo que considera el colectivo de ciclistas con el que solía salir a pedalear José ... Luis Sarmiento, un veterano de la bicicleta. Y es que 'El Halcón' –tal y como era conocido– perdió la vida el pasado domingo cuando hacía una ruta con su 'grupeta' de siempre por las carreteras del noreste del municipio de Murcia. Unos cuarenta aficionados a este deporte habían partido ese día de la zona de Orihuela, donde residía Sarmiento, concretamente en la pedanía de Rincón de Bonanza.

