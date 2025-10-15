Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras la muerte de un ciclista en Cobatillas

Un accidente que podría haber sido «evitable». Eso es lo que considera el colectivo de ciclistas con el que solía salir a pedalear José ... Luis Sarmiento, un veterano de la bicicleta. Y es que 'El Halcón' –tal y como era conocido– perdió la vida el pasado domingo cuando hacía una ruta con su 'grupeta' de siempre por las carreteras del noreste del municipio de Murcia. Unos cuarenta aficionados a este deporte habían partido ese día de la zona de Orihuela, donde residía Sarmiento, concretamente en la pedanía de Rincón de Bonanza.

Junto a él rodaba Pepe 'El Metralleta', uno de los administradores del grupo Si lo sé no salgo, del que formaba parte El Halcón. «Hemos compartido medio siglo de salidas», comenta el Metra, de la misma quinta que José Luis, que afrontaba las rutas como un jabato a sus 72 años de edad. Pepe todavía se estremece cuando recuerda lo sucedido hace tan solo unos días entre Santomera y Cobatillas, pedanía donde ocurrió el siniestro. «El Halcón pedaleaba por la parte de fuera de la 'grupeta', cuando pasó por encima de un profundo bache, que hizo que le reventara la rueda delantera», explica. Esta circunstancia hizo que José Luis resbalara y se fuera al suelo, invadiendo el carril contrario, con la mala suerte de que un vehículo lo arrolló. «Fue muy rápido; la conductora casi ni se dio cuenta y le pasó por encima sin poder esquivarlo», relata Pepe, 'El Metra' padre.

Nada se pudo hacer por salvar la vida del Halcón, que murió en los brazos del Metra hijo –sanitario de profesión–, ante la conmoción de sus compañeros de batallas. De hecho, medio millar de aficionados a la bicicleta acudieron este martes a su funeral para despedir a un destacado miembro de la comunidad ciclista de Murcia y la Vega Baja. «Ganó una subida a la Cresta del Gallo; lo conocían todos los de este mundillo, hasta Valverde», apostilla El Metra.

Ampliar Muestra de recuerdo en el lugar del accidente. Nacho García.

Tanto él como el resto de compañeros de batallas han decidido rendirle un homenaje que sirva a su vez para denunciar «la lamentable situación de las carreteras secundarias del municipio y la Región de Murcia». Por ello, este sábado, a las 9 de la mañana, centenares de ciclistas realizarán una sentada junto al lugar del siniestro. «Estamos indignadísimos», clama Pepe. Y no solo por el enorme bache que acabó ocasionando el accidente del Halcón, el cual «cuenta ya con varios años de vigencia». «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón», remarca El Metra, añadiendo que «la Policía Local lo señalizó tras el accidente del domingo». «Basta con buscar ese punto en Google Maps para comprobar que el origen del problema ya estaba ahí en 2023», añade José María López, ciclista aficionado santomerano que se ha convertido en un creador de contenido de referencia en redes sociales, gracias a los vídeos que comparte sobre el mundo de la bici. Su medio millón de seguidores en Instagram y los 1,3 millones de TikTok han podido ver la denuncia de este caso. Y no parece que se vaya a quedar ahí.

Denunciado por LA VERDAD

Ampliar Información publicada en LA VERDAD sobre el estado de la carretera N-340 en octubre de 2024.

«Hay que movilizar a los políticos para solucionar el problema», defiende, señalando que todas las carreteras de la zona están «hechas un desastre». «Los ciclistas están muy quemados, pero también muchos vecinos; toca darle visibilidad», apostilla. Denuncia que la N-340 –antigua carretera de Alicante– a su paso por las pedanías de Murcia es una de las sospechosas habituales. «Está abandonada hasta Santomera», subraya. De hecho, en los últimos años, el diario LA VERDAD ha denunciado en numerosas ocasiones el estado de una vía que pasó hace tiempo de titularidad estatal a municipal.

Ampliar Información publicada en LA VERDAD sobre el estado de la carretera N-340 en abril de 2023.

Aseguran fuentes municipales que el bache en cuestión «se ha agravado a causa de las lluvias recientes». Remarcan, asimismo, que seis desperfectos en esa vía se han reparado recientemente y que se planea un plan integral de actuación en la N-340 cuando «próximamente» se apruebe el contrato de mantenimiento de las vías de pedanías, pendiente desde el inicio de legislatura y que el PSOE no deja de reclamar.

Ampliar Información publicada en LA VERDAD sobre el estado de la carretera N-340 en jumio de 2023.

Sin embargo, no es este el único trazado con problemas. «Hay un área común que frecuentamos los ciclistas entre Beniel, Santomera, Alquerías, Los Ramos y Zeneta en muy mal estado; saltas desde la provincia de Alicante y ves el cambio automáticamente, como ocurre en la RM-F18 –de titularidad autonómica–», zanja. «Desde la Federación de Ciclismo de la Región, intentamos trazar un mapa de estos desperfectos y darle traslado a las administraciones para mejorar la seguridad vial, pidiendo pero siendo conscientes de las limitaciones presupuestarias», indica su presidente, Miguel Fernández. Cualquier arreglo llega ya tarde para El Halcón.