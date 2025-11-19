Arranca la recuperación del meandro del Vivillo en Murcia, y el molino Armero ya tiene horizonte para sus obras

Además del gasto en el área de Urbanismo –que también incluye dos millones de euros de aportación a la anualidad del préstamos participativo del soterramiento–, ... la Concejalía que dirige Antonio Navarro Corchón contempla en sus cuentas más de diez millones entre inversiones y gasto corriente para las áreas de Huerta, Medio Ambiente y Vivienda Social. Sobresale, en las primeras, el inicio de los trabajos de restauración del meandro Chico del Vivillo, en la pedanía de Rincón de Beniscornia, gracias a una ayuda de 1,6 millones de euros de fondos 'Next Generation'.

Los trabajos, que durarán un año, ya han arrancado y permitirán no solo renaturalizar la zona y hacerla más resiliente a inundaciones, sino que también generará zonas estanciales y de disfrute para la ciudadanía. Recuerdan fuentes municipales que la playa fluvial anunciada inicialmente se constituirá más como una plataforma sedimentaria de carácter paisajístico que como un espacio destinado al ocio y al esparcimiento ya que, además, no será apta para el baño. Mientras, se avanza en la ejecución de los proyectos de mejora de los centros de visitantes y zonas estanciales de los parques forestales de El Majal Blanco y la Contraparada.

Apuesta por la huerta

Asimismo, también lo que se refiere a la recuperación y puesta en valor de la huerta, se dota de presupuesto específico a proyectos apoyados también con fondos europeos como el acondicionamiento y señalización de la ruta de la Aljufía y la creación de la senda verde del Riacho de la Morda, que ha vuelto a salir a contratación tras una primera anulación.

Recibe, asimismo, un pellizco importante el proyecto de rehabilitación del Molino Armero, de Cabezo de Torres, símbolo de la industria pimentonera de la huerta murciana y al que se destina medio millón de euros. «Estamos esperando la resolución de la Comunidad Autónoma, ya que hemos solicitado su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), pero estamos ultimando el proyecto y queremos licitarlo a finales del año próximo con una financiación plurianual», precisa Navarro. Finalmente, se abordará el mantenimiento de millar de viviendas del parque municipal y se mejorará la eficiencia energética de 75 inmuebles de pedanías gracias a las ayudas europeas.