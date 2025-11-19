La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ciclista transita junto al área en la que se recuperará el meandro del Vivillo; el carril será reubicado. Guillermo Carrión/ AGM

Arranca la recuperación del meandro del Vivillo en Murcia, y el molino Armero ya tiene horizonte para sus obras

El Ayuntamiento destina medio millón para restaurar la instalación pimentonera de Cabezo de Torres, que se quiere licitar a finales de 2026

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

Además del gasto en el área de Urbanismo –que también incluye dos millones de euros de aportación a la anualidad del préstamos participativo del soterramiento–, ... la Concejalía que dirige Antonio Navarro Corchón contempla en sus cuentas más de diez millones entre inversiones y gasto corriente para las áreas de Huerta, Medio Ambiente y Vivienda Social. Sobresale, en las primeras, el inicio de los trabajos de restauración del meandro Chico del Vivillo, en la pedanía de Rincón de Beniscornia, gracias a una ayuda de 1,6 millones de euros de fondos 'Next Generation'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  3. 3 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  4. 4

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  5. 5 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  6. 6 Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años
  7. 7

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  9. 9 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  10. 10

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Arranca la recuperación del meandro del Vivillo en Murcia, y el molino Armero ya tiene horizonte para sus obras

Arranca la recuperación del meandro del Vivillo en Murcia, y el molino Armero ya tiene horizonte para sus obras