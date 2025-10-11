La recuperación del Vivillo, adjudicada por 1,2 millones

La mejora en la protección contra las inundaciones es uno de los objetivos que persigue la recuperación fluvial del meandro del Vivillo, una renaturalización enmarcada ... dentro de la iniciativa Murcia Río y que da un nuevo paso adelante gracias a la adjudicación del proyecto, aprobada ayer por la Junta de Gobierno con un presupuesto que roza los 1,2 millones de euros (1.199.237,61 euros). La actuación, que incidirá en una superficie total de 3,2 hectáreas en la curva situada en la margen derecha del río, delimitada por la avenida de Rincón de Seca, fue catalogada por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, como «clave» y «estratégica», ya que supone una mejora en la protección frente a las inundaciones, además de que, con ella, la fase II de «Murcia Río se extiende a las pedanías, integrándolas en la transformación del municipio y reforzando la accesibilidad y conectividad».

La unión temporal de empresas Cauce Río Segura-Murcia, formada por Ortiz Construcciones y Proyectos e Ingeniería y Diseños Técnicos, dispondrá de un plazo de ejecución de 12 meses para desarrollar el proyecto, elaborado por técnicos del Ayuntamiento de Murcia y de las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, en colaboración con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La actuación, tal y como detalló Navarro, ampliará el cauce sobre el antiguo codo que realizaba el río Segura, reduciendo la velocidad del agua, modificando su trazado y recuperando sus caudales originales, para devolver el entorno del meandro a «un estado más próximo» al que tenía antes de las obras de encauzamiento de los años 90. De este modo, el proyecto busca dificultar y retrasar el desbordamiento del Segura, mejorando su comportamiento hidráulico, al mismo tiempo que recupera el curso fluvial original y su entorno agroecológico.

La renaturalización pretende devolver el entorno al estado previo a los encauzamientos realizados en los años 90

Nuevas sendas

El edil de Huerta y Medio Ambiente, quien destacó que los 26 kilómetros del Segura que discurren por Murcia son la infraestructura verde «más estratégica y estructurante del municipio», detalló también que la recuperación del meandro del Vivillo incorpora la eliminación de la caña invasora de la zona, la revegetación de especies de ribera y una mejora sociopaisajística gracias a la creación de nuevos espacios de esparcimiento, miradores y sendas adicionales, entre las que Navarro destacó el itinerario que aprovecha el trazado de la acequia Puxmarina por el carril Fernández Caballero, hasta el núcleo urbano de Rincón de Seca.