Zona próxima al meandro de Vivillo del río Segura. NACHO GARCÍA

La recuperación del Vivillo, adjudicada por 1,2 millones

La ejecución del proyecto de restauración fluvial del meandro, con un plazo de 12 meses, transformará 3,2 hectáreas y ampliará el cauce del río Segura

Gema Escobar

Gema Escobar

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:01

La mejora en la protección contra las inundaciones es uno de los objetivos que persigue la recuperación fluvial del meandro del Vivillo, una renaturalización enmarcada ... dentro de la iniciativa Murcia Río y que da un nuevo paso adelante gracias a la adjudicación del proyecto, aprobada ayer por la Junta de Gobierno con un presupuesto que roza los 1,2 millones de euros (1.199.237,61 euros). La actuación, que incidirá en una superficie total de 3,2 hectáreas en la curva situada en la margen derecha del río, delimitada por la avenida de Rincón de Seca, fue catalogada por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, como «clave» y «estratégica», ya que supone una mejora en la protección frente a las inundaciones, además de que, con ella, la fase II de «Murcia Río se extiende a las pedanías, integrándolas en la transformación del municipio y reforzando la accesibilidad y conectividad».

