Agua, arquitectura y paisaje que configuran una identidad en la huerta de Murcia
LA VERDAD
Jueves, 28 de agosto 2025, 00:10
Esta ruta por la huerta de Murcia invita a descubrir tres molinos históricos que forman parte de su valioso patrimonio hidráulico y cultural. A través ... de ellos, es posible comprender cómo el agua, la arquitectura y el paisaje han configurado la identidad de la huerta murciana.
Iniciamos el recorrido en la pedanía de La Albatalía, en el Molino del Amor, enclavado sobre la acequia mayor Aljufía. Este molino harinero de dos piedras tiene su origen en otro anterior, fechado a mediados del siglo XVII. Fue rehabilitado en 2020 como espacio para eventos culturales y agroecológicos, junto a un jardín y unos huertos urbanos que enriquecen su entorno. Restaurado con respeto por su carácter vernáculo, se integra armónicamente en el paisaje agrícola, ofreciendo una imagen evocadora del pasado rural.
Ficha técnica
-
Molino el Amor Arquitectura de Barrio. Siglo XVII, rehabilitado en 2020.
-
Acondicionamiento del Molino de la Pólvora Santa-Cruz Arquitectura y Antonio Abellán Arquitectura. Colaboran: Luis A. García Blánquez, Consuelo Martínez Sánchez, Luis Fernando Perona y Ayto. de Murcia 2020.
-
Molino Alfatego Siglo XVIII
Continuamos por la misma acequia hasta el Molino de la Pólvora, en Rincón de Beniscornia. El delicado proyecto de rehabilitación de sus vestigios ha permitido recuperar el entorno, las estructuras hidráulicas del antiguo molino y los quijeros de la acequia. El diseño se basa en el uso de materiales naturales, la integración paisajística, la durabilidad, los recursos de proximidad y especies vegetales autóctonas.
La ruta concluye en el Molino Alfatego, en El Puntal. Este inmueble rectangular, con cubierta a dos aguas y tres niveles –incluida una planta subterránea atravesada por la acequia Alfatego– se encuentra actualmente en estado de abandono, con numerosas grietas, desperfectos y un entorno deteriorado. Con esta ruta se pretende también sensibilizar sobre la necesidad de su mantenimiento y rehabilitación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.