Agua, arquitectura y paisaje que configuran una identidad en la huerta de Murcia

Esta ruta por la huerta de Murcia invita a descubrir tres molinos históricos que forman parte de su valioso patrimonio hidráulico y cultural. A través ... de ellos, es posible comprender cómo el agua, la arquitectura y el paisaje han configurado la identidad de la huerta murciana.

Iniciamos el recorrido en la pedanía de La Albatalía, en el Molino del Amor, enclavado sobre la acequia mayor Aljufía. Este molino harinero de dos piedras tiene su origen en otro anterior, fechado a mediados del siglo XVII. Fue rehabilitado en 2020 como espacio para eventos culturales y agroecológicos, junto a un jardín y unos huertos urbanos que enriquecen su entorno. Restaurado con respeto por su carácter vernáculo, se integra armónicamente en el paisaje agrícola, ofreciendo una imagen evocadora del pasado rural.

Ficha técnica Molino el Amor Arquitectura de Barrio. Siglo XVII, rehabilitado en 2020.

Acondicionamiento del Molino de la Pólvora Santa-Cruz Arquitectura y Antonio Abellán Arquitectura. Colaboran: Luis A. García Blánquez, Consuelo Martínez Sánchez, Luis Fernando Perona y Ayto. de Murcia 2020.

Molino Alfatego Siglo XVIII

Continuamos por la misma acequia hasta el Molino de la Pólvora, en Rincón de Beniscornia. El delicado proyecto de rehabilitación de sus vestigios ha permitido recuperar el entorno, las estructuras hidráulicas del antiguo molino y los quijeros de la acequia. El diseño se basa en el uso de materiales naturales, la integración paisajística, la durabilidad, los recursos de proximidad y especies vegetales autóctonas.

La ruta concluye en el Molino Alfatego, en El Puntal. Este inmueble rectangular, con cubierta a dos aguas y tres niveles –incluida una planta subterránea atravesada por la acequia Alfatego– se encuentra actualmente en estado de abandono, con numerosas grietas, desperfectos y un entorno deteriorado. Con esta ruta se pretende también sensibilizar sobre la necesidad de su mantenimiento y rehabilitación.