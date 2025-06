Alcantarilla, Santomera y Beniel esperan que los nuevos autobuses con Murcia se estrenen antes de fin de año

Antes de fin de año. Ese es el umbral temporal dado a los alcaldes de Alcantarilla, Beniel y Santomera en relación a la puesta en ... marcha del nuevo modelo de transporte público de Murcia, que incluirá dentro de sus servicios las conexiones con estos municipios de su área metropolitana. Así lo señaló el primer edil de Santomera, el popular Víctor Martínez, durante el encuentro que estos regidores mantuvieron este martes con el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, y con el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del municipio capitalino, José Francisco Muñoz, para dar cuenta de los avances de este proceso.

«Nos han dado unos plazos pero yo prefiero alargarlos, porque sabemos cómo funciona el tema de las licitaciones y que siempre hay cuestiones que pueden escapar a nuestro control, por lo que esperamos que empiece a operar a la mayor brevedad posible», señaló por su parte la alcaldesa de Beniel, la socialista Mari Carmen Morales. Recordó así Jorge García Montoro que recientemente se firmó el protocolo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Consistorio murciano para abordar la coordinación entre el transporte en autobús urbano con el interurbano, en lo que hace referencia a estos municipios, en lo que constituye el germen de la futura área metropolitana de Murcia.

Dicho acuerdo debe concretarse próximamente y forma jurídica con la suscripción de un decreto de delegación de competencias en favor de La Glorieta, el cual establezca los detalles de dicha coordinación, una vez que esta asumirá la gestión de las concesiones autonómicas RMU-1 -que conecta la capital con Alcantarilla- y RMU-2 o Beniel-Murcia, en la cual también se incluyen las expediciones a Santomera. Dicho acuerdo, como ya adelantó LA VERDAD, supondrá el abono por parte del Gobierno regional de 1,5 millones de euros anuales, ampliables a 2 millones si se mejoran las condiciones fijadas inicialmente en la licitación propuesta por el Ayuntamiento de Murcia. No obstante, García Montoro recordó que también habrá una compensación en especie a través de la cesión de una docena de autobuses eléctricos comprados gracias a los fondos Next Generation.

No quiso García Montoro concretar qué porcentaje suponen estos 1,5 millones de euros respecto del coste total que tendrá para el Consistorio murciano operar las líneas que enlazarán la capital con estas localidades. No obstante, subrayó que esta es la cantidad que la Comunidad Autónoma había calculado de cara a la licitación del contrato de las nuevas concesiones de transporte interurbano, de las cuales se sustraen las citadas RMU-1 y RMU-2. No quiso el consejero, tampoco, poner fechas a la contratación de las líneas interurbanas restantes, que enlazarán Murcia con otros municipios del área metropolitana como son Molina de Segura, Ceutí, Lorquí, Alguazas o Las Torres de Cotillas, entre otros. No obstante, García Montoro señaló que se está en ello.

130.000 expediciones anuales

José Francisco Muñoz destacó que la concesión municipal de transporte público supondrá la asunción de 130.000 expediciones relativas a la conexión con estos tres municipios, las cuales implicarán, además, una mejora de los servicios respecto a los de la propuesta autonómica inicial, gracias a las sinergias con las rutas de la capital con sus pedanías. De esta manera, las líneas de autobuses Alcantarilla-Murcia, La Basca-Beniel-Murcia y El Siscar-Santomera-Murcia; aumentarán sus frecuencias anuales en 19.700, 14.100 y 10.300 respectivamente. De hecho, subrayó el concejal que esta solución permitirá mantener la relación entre los municipios limítrofes y las pedanías colindantes.

Asimismo, se crearán tres líneas de servicio nocturno con tres expediciones por sentido que funcionarán las madrugadas de los viernes, sábados y vísperas de festivos. La línea de Alcantarilla conectará el municipio con la capital a través de las pedanías murcianas de Sangonera la Seca, Javalí Nuevo y Puebla de Soto; la línea nocturna de Beniel tendrá conexión con Murcia a través de Alquerías, El Raal, Llano de Brujas y Puente Tocinos, mientras que el servicio nocturno de Santomera conectará con Murcia a través de Cobatillas, El Esparragal, Monteagudo, Casillas y Zarandona. Todas las líneas nocturnas estarán coordinadas para permitir transbordos en la Plaza Circular, de manera que todos los autobuses lleguen y salgan a la vez, permitiendo realizar viajes nocturnos entre diferentes recorridos y municipios.

«La línea de Alcantarilla, la 44, es una de la que más usuarios tiene, 800.000 al año, por lo que son magníficas noticias las que llegan en relación al trabajo para coordinar servicios y unificar tarifas, dado que somos una isla dentro de Murcia», defendió la alcaldesa de la localidad Paqui Terol. «Todo el mundo conoce la idiosincrasia de Beniel y su eterno problema de comunicaciones por carretera, dada nuestra situación geográfica; la población no entiende que existan dos sistemas separados y no saben de competencias y lo que quieren es que se resuelvan sus necesidades», apostilló Morales. «Este ha sido un ejercicio de responsabilidad, solidaridad y sentido común y supone un mensaje claro e inequívoco de que las administraciones cumplen con su función», zanjó Martínez.