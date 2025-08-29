La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajos en la nueva estación ferroviaria de Murcia, al fondo, vista desde el bulevar sur, en mayo. NACHO GARCÍA

Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento

El ministro Óscar Puente visita este viernes las obras, que podrían acabar este año, aunque el Gobierno regional cree que se podrían retrasar en lo que atañe al edificio para viajeros

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:12

Gobierno regional y Ayuntamiento de Murcia esperan que Adif y el Ministerio de Transportes pongan cuanto antes en servicio la nueva estación ferroviaria de ... El Carmen y el tramo soterrado hasta Nonduermas, cuyas obras serán visitadas esta mañana por el ministro Óscar Puente. La última comisión técnica de seguimiento, celebrada el mes pasado, dejó constancia de que la obra ferroviaria certificada del tramo del soterramiento entre la Estación-Barriomar-Nonduermas superaba el 98% del total del contrato, incluidos los trabajos de montaje de vía.

