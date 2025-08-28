La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
López Miras y Óscar Puente, el pasado mes de julio, en la apertura parcial del Arco Noroeste. Guillermo Carrión / AGM
Bitácora

Vuelve Óscar Puente

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:20

Óscar Puente, el ministro más 'influencer' del Gobierno de Sánchez y que al parecer hace buenas migas con López Miras, visita de nuevo la Región ... de Murcia al compás de los hitos en infraestructuras que van culminando después de largos años de reivindicación y de ejecución. Las grandes inversiones tienen eso: la primera piedra la pone un ministro/a, pero la obra la acaba e inaugura otro. Entre medias puede ocurrir de todo, como frenar, mutilar o rediseñar algunos proyectos. En enero del año pasado, Óscar Puente inauguró el último tramo de la autovía del Altiplano; y el mes pasado asistió a la apertura parcial del Arco Noroeste. Como anunció entonces, mañana regresa a Murcia para visitar las obras de la nueva estación ferroviaria del Carmen; una infraestructura relevante que combina unas modernas instalaciones de viajeros con uno de los tramos urbanos soterrados más largos de la red española de alta velocidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  3. 3 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  4. 4 Golpe a un grupo que hacía 'vuelcos' con fusiles de asalto y simulando ser policías en Murcia y el Valle de Ricote
  5. 5 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  6. 6

    La historia de Simo, un joven marroquí que llegó desde Canarias y sueña entre limones en Abanilla
  7. 7

    Flakus, el elegido para cambiar la mala fama del Real Murcia
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La concesión de permisos de residencia se dispara un tercio en el último año en la Región de Murcia por la vía de la formación
  10. 10

    Un recurso frena el arranque de la rehabilitación del Cine Central de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vuelve Óscar Puente

Vuelve Óscar Puente