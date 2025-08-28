Vuelve Óscar Puente

Comenta Compartir

Óscar Puente, el ministro más 'influencer' del Gobierno de Sánchez y que al parecer hace buenas migas con López Miras, visita de nuevo la Región ... de Murcia al compás de los hitos en infraestructuras que van culminando después de largos años de reivindicación y de ejecución. Las grandes inversiones tienen eso: la primera piedra la pone un ministro/a, pero la obra la acaba e inaugura otro. Entre medias puede ocurrir de todo, como frenar, mutilar o rediseñar algunos proyectos. En enero del año pasado, Óscar Puente inauguró el último tramo de la autovía del Altiplano; y el mes pasado asistió a la apertura parcial del Arco Noroeste. Como anunció entonces, mañana regresa a Murcia para visitar las obras de la nueva estación ferroviaria del Carmen; una infraestructura relevante que combina unas modernas instalaciones de viajeros con uno de los tramos urbanos soterrados más largos de la red española de alta velocidad.

El Corredor Mediterráneo capta gran parte de los recursos de Adif y del Ministerio, que están echando mucha carne en el asador para finalizar la línea Murcia-Almería (se desliza a 2027) y para completar la red de alta velocidad con Alicante, en contraposición con la precaria situación de Cartagena, muy descolgada de este eje. Será el último puerto estratégico español en quedar conectado al Corredor. Con la estación soterrada de Murcia está cerca la culminación de una obra rodeada de polémicas y conflictos desde su inicio. Con su visita, se espera que el ministro ponga fecha para la puesta en servicio; y también debería aclarar el futuro de la línea directa con Albacete: para cuándo su reapertura y qué tipo de servicios prestará. ¿Dónde está el proyecto para modernizar este tramo?, una asignatura pendiente desde 2001, por no ir más atrás. Esta línea se baraja y configura como un itinerario alternativo para los trenes de mercancías: subiendo hasta Chinchilla para bifurcarse hacia Madrid o Valencia. Dicho eso, es indiscutible su uso para pasajeros. Esperemos. Convendría no bajar la guardia.

