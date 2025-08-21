La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La prolongación de la calle Limonar, con varias bandas de aparcamiento, cerrada y a la espera de la recepción de las obras. GUILLERMO CARRIÓN / AGM

La zona del soterramiento en Murcia ganará decenas de plazas de aparcamiento este otoño

El Ayuntamiento espera recepcionar en los dos próximos meses las obras de urbanización del plan parcial ejecutado frente al área del futuro bulevar

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 21 de agosto 2025, 01:01

«Los trabajos se encuentran acabados desde hace meses, pero no los terminan de recepcionar». Esta es la sensación de vecinos de la zona en ... relación a las obras de urbanización que se están ejecutando en el barrio del Infante, justo al lado del que será el futuro bulevar del soterramiento y donde el plan parcial del sector -el PC-MC05- contempla la construcción de hasta medio millar de viviendas.

