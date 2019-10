Adif instalará diez drenajes para evitar que se inunden las vías en Alquerías Estado en el que quedaron las vías del tren a su paso por la vereda de Tabala por los efectos de las lluvias. / javier carrión / agm La actuación se ejecutará en la vereda de Tabala, donde la gota fría arrancó cien metros del trazado ferroviario ALBERTO GÓMEZ Martes, 8 octubre 2019, 02:32

El Administrado de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tiene proyectadas varias actuaciones en la vía del tren a su paso por Alquerías. El grueso de las medidas se llevará a cabo en el entorno de la vereda de Tabala, donde las fuertes lluvias que trajo la DANA el mes pasado arrancaron cien metros del tramo ferroviario.

Los vecinos, acompañados por la Junta Municipal, exigieron que se adopten mejoras en la zona que impidan que la estructura que sirve para el paso de los trenes se convierta en un muro que puede traer situaciones peligrosas cuando se producen inundaciones como las que se originaron en septiembre.

Adif va a instalar una decena de tubos de un metro de diámetro cada uno para que sirvan de aliviadero de agua cuando llueva mucho. Ello impedirá que se embalse en las vías, como sucede en la actualidad, y reducirá los riesgos para los vecinos de la huerta que tienen sus casas próximas a las vías. De igual manera, se construirá una trinchera para que el agua pueda pasar por allí antes de entrar en contacto con la zona afectada el mes pasado. Los operarios levantarán un desmonte hecho en el terreno para que la zona cuente con una vía de comunicación, con taludes por ambos lados, por la que pueda discurrir el agua cuando llueva mucho. Esta misma operación también se repetirá varios metros más abajo, cerca del paso de El Reguerón por Alquerías, otra zona que siempre tiene problemas con las inundaciones cuando se registran fuertes precipitaciones. De igual manera, Adif procederá a la eliminación de un puente que se encuentra en el antiguo trazado del ferrocarril y que también es susceptible de ser inundado en cuanto llueve más de la cuenta.

Los técnicos tienen previsto realizar una visita sobre los terrenos en los que deberán actuar. La comitiva estará en Alquerías a finales de la presente semana o a comienzos de la próxima. La prioridad será la restauración de la vía tradicional. Otra de las novedades será que, a partir de que se restablezca el paso de trenes por los cien metros dañados por la DANA, la velocidad en ese tramo estará limitada a los sesenta kilómetros por hora.

Todavía no se conoce la fecha exacta en la que pueden comenzar las obras previstas, pero no se espera que su inicio se demore en exceso porque tienen como fecha límite los quince meses que restan para la llegada del AVE a Murcia en los plazos previstos. «Esto es algo que no se puede demorar y el tren tiene que pasar por la parte de la vía que está estropeada, por lo que confiamos en que los trabajos no se alarguen demasiado», detalló ayer a 'La Verdad' Fernández González, alcalde de Alquerías. Los vecinos, por su parte, demandan que las soluciones que aporten desde Adif tengan carácter definitivo para que no se repitan en el futuro episodios como los que acaecieron en septiembre.

Caminos de huerta

En los caminos de la huerta de Alquerías el paso de la DANA todavía se hace evidente. Tres semanas después todavía no reina por completo la normalidad. Las labores de limpieza que se han realizado sirvieron para que se eliminara casi todo el barro acumulado, pero aún hay mucho polvo. Los vecinos temen que esa tierra fina se pueda convertir en barro nuevamente si vuelve a llover en poco tiempo. Para evitar esa situación, piden que pasen por la zona barredoras que eliminen el polvo de forma definitiva. En Alquerías, junto a la pedanía de El Raal, fue donde más personas tuvieron que abandonar sus casas por las fuertes lluvias.

Por eso, las juntas municipales de este par de localidades se afanan en la actualidad en prestar su apoyo a las familias que se vieron más afectadas. «La gente que no tenía ningún seguro contratado están siendo nuestra prioridad porque no podemos dejarlos abandonados», explicó Fernando González.

Los afectados tienen hasta el 20 de noviembre para solicitar las ayudas habilitadas y desde las juntas están actuando como asesores para resolver las dudas que les trasladan los vecinos. Los caminos de huerta de Alquerías y El Raal fueron de los más afectados por la DANA debido a su proximidad con el cauce del río.