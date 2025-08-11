Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a cinco euros Esta tienda, ubicada en el centro de la ciudad, vende productos de ambas marcas

María Ramírez Lunes, 11 de agosto 2025, 10:40

La marca china Shein se ha posicionado en muy pocos años como un gran referente del 'fast fashion' a nivel mundial. La fórmula de su éxito no es otra que la combinación de precios bajos, un catálogo amplio en constante actualización y envíos rápidos a casi cualquier punto del mapa. Su crecimiento no se ha limitado únicamente al sector de la moda: la compañía ha sabido diversificar su oferta y consolidar su presencia en otras categorías como el maquillaje, la decoración del hogar, dispositivos electrónicos y juguetes, entre una multitud de secciones.

Su auge ha permitido que la empresa haya apostado por abrir tiendas pop-up en ciudades como Madrid y Barcelona para acercar sus productos físicamente. Sin embargo, al no contar con locales de venta permanentes, su modelo de negocio sigue basándose principalmente en la venta online. Para eliminar esta barrera, hay negocios que incluyen entre sus lineales ropa de esta marca, aunque no sean tiendas oficiales. Una de ellas es el outlet Zaalc, que ha abierto el pasado mes de marzo en uno de los locales ubicados en el parking exterior del Centro Comercial Thader de Murcia.

Nueva tienda con ropa de Shein

El centro de Murcia ha inaugurado recientemente otra ubicación tipo outlet que, además de ofrecer artículos de la marca Shein, cuenta con un 'stock' de productos procedentes de Temu, una plataforma con características similares. El dato más curioso de esta tienda es que no tiene un rótulo en la entrada con el nombre de la misma.

Ampliar M. R.

El local se encuentra en la intersección de la calle Junterones con la calle Escultor Roque López, donde antes se encontraba la Frutería Junterones, cerca de la Cárcel Vieja. En el escaparate llaman la atención varios carteles que anuncian que todos los artículos cuestan cinco euros. Cabe recordar que no es una tienda oficial, sino un negocio independiente que comercializa prendas de ambas marcas. Shein se pronunció hace unos meses sobre este tipo de establecimientos e indicó que «no están autorizados por Shein ni están afiliados de ninguna manera», por lo que no pueden garantizar «la autenticidad o calidad de los productos que estas tiendas venden».

