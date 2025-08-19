La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tres vecinos de Jumilla de origen extranjero caminan por una calle del municipio. Andrés Molina / AGM

El Círculo de Economía apuesta por la integración y la convivencia ante los actos xenófobos vividos en la Región

Desde la organización reconocen la importancia de la mano de obra inmigrante, que contribuye a mejorar el sistema sanitario, las pensiones y a aumentar la natalidad

LA VERDAD

Martes, 19 de agosto 2025, 12:40

«No nos reconocemos como ciudadanos de la Región en mensajes de odio, ajenos a nuestra tradición y señas de identidad, forjadas durante siglos desde la convivencia en una diversidad pacífica y fértil». Así trasladan su rechazo el Círculo de Economía de la Región y la Fundación Étnor a los actos de xenofobia vividos hace unas semanas en Torre Pacheco y a la medida del Ayuntamiento de Jumilla para prohibir celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas públicas como se ha hecho desde hace años.

Ambas organizaciones animan a las organizaciones y asociaciones del ámbito económico y de la sociedad civil a «defender los valores de acogida y respeto a los derechos humanos que caracteriza e identifica a la Región de Murcia».

Desde el Círculo de Economía insistieron en que la Región es una comunidad segura, «con una tasa de criminalidad inferior a la media nacional y con tendencia descendente, en la que los cuerpos y fuerzas de seguridad realizan un magnífico trabajo de prevención y persecución de delitos, actuando con imparcialidad y profesionalidad, sin criminalizar injustamente a ninguna persona o grupo por su origen, sus ideas o religión».

Además, ambas instituciones mostraron su agradecimiento a los trabajadores de origen extranjero que «contribuyen eficazmente al desarrollo económico, fortaleciendo con sus cotizaciones el sistema sanitario, el de bienestar social, mejorando los datos demográficos y colaborando al mantenimiento del sistema de pensiones».

En esta línea, recordaron en un comunicado la reivindicación de mejorar sustancialmente los recursos dedicados a la inclusión laboral, educativa y social de los inmigrantes que realizaron en febrero durante un acto del Círculo, con el objetivo de mejorar la cohesión social, el respeto y la convivencia.

