La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional custodian a un detenido, durante una intervención en Murcia. Nacho García

La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo

El Ministerio Público alerta de que los adolescentes cada vez usan más las nuevas tecnologías para delinquir

Alicia Negre

Alicia Negre

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:33

Aún no han alcanzado la mayoría de edad, pero ya tienen que enfrentarse con la justicia acusados de presuntos tocamientos o violaciones. El repunte de ... la violencia sexual entre los más jóvenes parece no encontrar techo. Hasta 162 menores de edad se las vieron el pasado año con la justicia acusados de delitos sexuales, conforme a los datos que la Fiscalía ha avanzado en su memoria anual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  4. 4 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  5. 5

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  6. 6 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  7. 7

    Ciencia a pedales: de Cambridge al Centro Regional de Hemodonación en bicicleta para investigar sobre plaquetas
  8. 8 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  9. 9

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  10. 10 Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo

La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo