Más de 300 menores de la Región de Murcia acaban ante el juez desde 2020 por agredir o amenazar a familiares

Los magistrados alertan de que, aunque el número de casos se ha reducido a la mitad, persiste una cifra «preocupante»

Alicia Negre

Alicia Negre

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:28

Todo se empezó a desmoronar antes de que cumpliese los 14. Tras la separación de sus padres y la mudanza a una nueva ciudad, la ... adolescente se instaló en una rebeldía cada vez más difícil de encarar. Dejó de asistir al instituto, sus notas cayeron en picado, comenzó a coquetear con las drogas... Desesperada, su madre, con la que vivía tras la ruptura, optó por enviarla un tiempo de vuelta a Murcia con su padre. Una decisión que la menor no asumió de buena gana y que derivó en una tensión creciente con su progenitor y sus abuelos paternos. Un día la gota colmó el vaso y esta menor acabó ante uno de los juzgados de Menores de la capital dando explicaciones. Había agredido a los suyos.

