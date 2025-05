Una ventanilla única agilizará los trámites de la UPCT con empresas

Eva Cavas Miércoles, 28 de mayo 2025, 00:18 Comenta Compartir

El Consejo Social de la Politécnica (UPCT) consiguió reunir ayer a los representantes de un centenar de las compañías más destacadas de la Región en el evento UPCT Conect, en el que la Universidad presentó su carta de servicios para impulsar y colaborar en el desarrollo de la innovación de las empresas. El acto, que tuvo lugar en el Espacio Cuarentaytres, fue inaugurado por el presidente autonómico, Fernando López Miras, y contó también con la intervención de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

El rector, Mathieu Kessler, aprovechó su intervención para anunciar la creación de «una ventanilla única virtual» que sirva para agilizar las comunicaciones y la gestión de proyectos entre la UPCT y las empresas.

Kessler resumió lo que la UPCT puede hacer por las compañías en «innovación, colaboración y crecimiento, que se traducen en I+D+i a medida de las empresas, consultoría técnica, servicios especializados y alianzas estratégicas para lograr financiación en convocatorias competitivas de las diferentes administraciones, para impulsar la competitividad de las empresas con la innovación de la Politécnica de Cartagena».

A través de UPCT Conect, la institución docente se reivindicó como un espacio de encuentro y colaboración entre emprendedores, inversores y empresas para conectar talento y oportunidades.

Transferir conocimiento

La alcaldesa destacó que la Politécnica representa el futuro y una oportunidad de innovación para todos. Noelia Arroyo afirmó que «hoy empieza algo muy importante, que nos va a permitir crecer y consolidar la transferencia de conocimiento de la UPCT a las empresas».

Por su parte, López Miras hizo hincapié en la importancia de «transformar el saber en hacer, porque el conocimiento encerrado en un aula no sirve de nada. No sirve si no permite el desarrollo de una sociedad y eso es lo que ha sabido ver el rector, que el verdadero valor de la UPCT no radica dentro de las aulas sino fuera». El presidente regional aprovechó su intervención para anunciar que hoy el Consejo de Gobierno tiene previsto aporbar una aportación de 52 millones de euros para el funcionamiento de la UPCT durante este ejercicio.

La jornada contó con las ponencias del director de Cultura y Transferencia de Repsol, Enrique Fernández Puertas, sobre la aplicación de la inteligencia artificial en empresas; otra del director del Info, Joaquín Gómez, sobre las oportunidades en materia de Defensa, y otra del profesor Rafael Asorey sobre la cátedra Jerónimo de Ayanz con la Armada, como ejemplo de la colaboración en I+D+i de la UPCT con empresas e instituciones.