Los vecinos de Cartagena piden un sellado de la parcela de Los Mateos a la espera de su descontaminación

La Asociación de Vecinos del Sector Estación y una vecina que ha reclamado una indemnización al Ayuntamiento por residir junto a la parcela municipal contaminada de Los Mateos ... han presentado dos escritos ante los juzgados solicitando que, mientras no se proceda a la descontaminación de los terrenos donde el Consistorio quiere levantar vivienda social, se tome como medida cautelar el sellado completo del suelo para garantizar el «cese total y efectivo de la emisión de partículas y sustancias volátiles» en un plazo, señalan, no superior a los 10 días.

El documento, al que ha tenido acceso a este periódico, señala que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales la «inacción» del Ayuntamiento frente a un grave foco de contaminación con metales pesados en una parcela próxima a su vivienda.

El documento alude a un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) que determina un «riesgo inaceptable para la salud humana» por exposición a partículas y gases tóxicos, especialmente por inhalación de volátiles en espacios cerrados. Ante esta situación, la vecina se habría visto forzada a abandonar su hogar. Esta misma vecina relató a este periódico que consideraba que varios problemas de salud que padecían tanto ella como sus hijos tendrían vinculación con la presencia de metales pesados en su domicilio.

La demandante acusa al Ayuntamiento de Cartagena de «inactividad prolongada y culpable», ya que, pese a conocer la existencia del riesgo desde marzo de 2023, «ha omitido su deber de protección». El escrito resalta que, aunque existen procedimientos administrativos en curso —como el proyecto de retirada de residuos aprobado en abril de 2025—, las demoras administrativas impiden el cese inmediato del riesgo.

El Ayuntamiento defiende que no ha habido inacción puesto que, desde que la empresa municipal Casco Antiguo compró la parcela en junio de 2023, se han solicitado hasta 10 informes técnicos para su descontaminación, los cuales, como desveló LA VERDAD, supusieron un desembolso superior a los 54.000 euros. Además, este pasado septiembre se valló de nuevo la parcela después de que el anterior vallado fuera sustraido.

El pasado viernes, la Mesa de Contratación se reunió para evaluar las ofertas presentadas a la segunda licitación emprendida por el Ayuntamiento para la descontaminación. Según ratificaron fuentes municipales a este diario, la única empresa que se presentó fue Jumabeda. Este lunes, LA VERDAD preguntó si se había propuesto ya la adjudicación, pero no obtuvo respuesta.