La parcela, el día en el que se restituyó el vallado y la cartelería. P. Sánchez/ AGM

Los vecinos de Cartagena piden un sellado de la parcela de Los Mateos a la espera de su descontaminación

La Mesa de Contratación estudia la oferta de la única empresa que se presentó a la segunda licitación convocada por Casco Antiguo

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:53

La Asociación de Vecinos del Sector Estación y una vecina que ha reclamado una indemnización al Ayuntamiento por residir junto a la parcela municipal contaminada de Los Mateos ... han presentado dos escritos ante los juzgados solicitando que, mientras no se proceda a la descontaminación de los terrenos donde el Consistorio quiere levantar vivienda social, se tome como medida cautelar el sellado completo del suelo para garantizar el «cese total y efectivo de la emisión de partículas y sustancias volátiles» en un plazo, señalan, no superior a los 10 días.

