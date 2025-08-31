Una vecina de Los Mateos, en Cartagena, reclama 250.000 euros por vivir junto a un suelo contaminado

La lucha vecinal por la descontaminación de antiguos suelos industriales salta a un nuevo nivel: el de las reclamaciones patrimoniales. Según ha podido saber LA ... VERDAD, una vecina de Los Mateos se ha convertido en la primera que, considerándose como afectada, solicita al Ayuntamiento que le indemnice. Esta residente sostiene que la administración local le está generando un daño moral por el hecho de tener su vivienda junto a la parcela municipal contaminada en la que el gobierno municipal trató sin éxito de construir 40 viviendas con fondos europeos.

La vecina es María Ángeles Vila y la cantidad que pide no es pequeña. Según el escrito que ha dirigido al Ayuntamiento y al que ha tenido acceso este periódico, solicita de entrada 250.000 euros, un montante al que pretende sumar otra cantidad de 2.230 euros mensuales por daños patrimoniales y 3.500 euros mensuales por daños morales «mientras persista la vulneración de derechos fundamentales».

La denunciante presentó el escrito a Alcaldía señalando que todas las comunicaciones y decisiones que se deriven del mismo sean comunicadas directamente a su abogado, reservándose por tanto la potestad de elevar su reclamación a los tribunales.

Para Vila, es evidente que el Consistorio conoce los riesgos que corren los residentes que tienen sus viviendas en el entorno inmediato de la parcela pública a través de dos informes de la UPCT y de la empresa Hera Holding. Sin embargo, denuncia que el Ayuntamiento ha permanecido, a su juicio, inactivo desde que compró los terrenos en junio de 2023. Una situación que, ella misma refiere, la ha forzado a abandonar su propia casa en aras de proteger su salud.

El Ayuntamiento asegura que, desde hace dos años, ha redactado un proyecto y que el mismo acaba de salir a licitación

«No vamos en busca de dinero, sino que pienso que lo que tengo que hacer es luchar por las generaciones que vienen detrás», afirmó Vila a este diario.

Según esta vecina, no son más los que, como ella, dan un paso al frente, por temor a perder sus casas. «La gente no se decide a denunciar por miedo a que le tiren la casa. Y no queremos irnos de aquí, lo que queremos es que descontaminen y que podamos vivir dignamente», aseguró.

Vila se muestra convencida de que la contaminación está detrás de los problemas de salud que arrastran ella y sus hijos. «Estoy operada de varices, tengo hernias discales, he tenido una angina de pecho y mis dos hijos han tenido cáncer. Es raro la casa en la que no hay algún caso».

Desde el Ayuntamiento avanzaron a este periódico que los servicios técnicos y jurídicos municipales darán respuesta a este escrito «en los términos adecuados para aclarar que el Ayuntamiento ha trabajado para obtener la mejor información, redactar el mejor proyecto de descontaminación y conseguir la autorización para eliminar cuanto antes esa contaminación con la que conviven desde hace décadas».

«Es difícil de entender»

Un portavoz del equipo de gobierno de Noelia Arroyo valoró «difícil de entender» las denuncias por inacción impulsadas por la Asociación de Vecinos del Sector Estación contra el Con. Señaló que la sociedad municipal Casco Antiguo es propietaria de la parcela «desde hace apenas dos años» y que, en este tiempo, el Ayuntamiento «ha sido capaz de obtener el primer permiso para un proyecto de descontaminación de un suelo contaminado en la historia de Cartagena».

El portavoz recordó que en esos dos años «se han realizado análisis para la caracterización del suelo, se ha vallado —en tres ocasiones— el solar, se ha elaborado un proyecto de descontaminación revisado por técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente y dicho proyecto ha salido a contratación por dos veces».

Según la misma fuente, «el Ayuntamiento trabaja para proteger los intereses de los cartageneros, empezando por los residentes en esa zona, que han convivido durante décadas con un terreno contaminado sobre el que solo se ha empezado a actuar desde que es propiedad municipal».

El portavoz también subrayó que «el proyecto de descontaminación ha sido elaborado tras el trabajo de algunas de las principales consultoras ambientales de España, con datos de la UPCT, y ha contado con la aprobación de la Dirección General de Medio Ambiente, que es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la ley».