Operarios vallaron la parcela contaminada hace tres semanas. P. SÁNCHEZ/AGM

Los informes para descontaminar Los Mateos costaron 54.000 euros

El Ayuntamiento firmó siete contratos menores con empresas externas e hizo tres encargos a un grupo de investigación de la UPCT

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:01

Los informes para la caracterización de los suelos de la parcela municipal contaminada de Los Mateos costaron a las arcas del Ayuntamiento un total de ... 54.659,22 euros. Así se desprende de la documentación de la empresa Casco Antiguo a la que ha tenido acceso este periódico. Tal y como avanzó LA VERDAD, fueron hasta 10 informes los que se solicitaron por parte del Consistorio hasta dar con el proyecto de descontaminación definitivo y autorizado por la Consejería de Medio Ambiente. Un proceso que se extendió desde mayo de 2023, antes de la compra y de las últimas elecciones, hasta noviembre de 2024.

