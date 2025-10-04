Los informes para descontaminar Los Mateos costaron 54.000 euros

Los informes para la caracterización de los suelos de la parcela municipal contaminada de Los Mateos costaron a las arcas del Ayuntamiento un total de ... 54.659,22 euros. Así se desprende de la documentación de la empresa Casco Antiguo a la que ha tenido acceso este periódico. Tal y como avanzó LA VERDAD, fueron hasta 10 informes los que se solicitaron por parte del Consistorio hasta dar con el proyecto de descontaminación definitivo y autorizado por la Consejería de Medio Ambiente. Un proceso que se extendió desde mayo de 2023, antes de la compra y de las últimas elecciones, hasta noviembre de 2024.

Tres de esos 10 informes, que se centran en distintos aspectos, fueron elaborados en base a un convenio que mantiene el Ayuntamiento con un grupo de investigación especializado de la UPCT. El resto se contrataron con empresas externas, también especializadas en la materia, por medio de contratos menores, es decir, aquellos que, por su cuantía, no precisan de su salida a licitación. De hecho, pueden ser contratados a dedo, aunque habitualmente se suelen pedir varios presupuestos optando la administración por el más ventajoso en términos económicos.

Con carácter previo a la compra de la parcela se solicitaron dos informes, uno de la universidad y otro a la empresa Hera Holding, la misma empresa que cifró en cerca de medio millón la descontaminación antes de la adquisición del terreno a una promotora vinculada al empresario Mariano Roca. Este trabajo fue encargado por un precio de 5.685,79 euros. Un análisis de cuantitativo de riesgos que ya alertaba de niveles peligrosos de determinados metales pesados.

Tras la compra del suelo, en diciembre de 2023, se suscribió otro contrato con la empresa SGS Tecnos por valor de 15.034,98 euros para realizar una investigación exploratoria. El límite que obliga a sacar el encargo a una licitación con pública concurrencia es de 15.000 euros sin IVA.

El siguiente contrato se firmó ese mismo mes. Costó 10.413,45 euros y fue a parar la empresa NORM Technology. La mercantil tenía el encargo de una caracterización de suelos y residuos y tomografía de resistividad eléctrica.

En octubre de 2024, el Ayuntamiento pidió a Hera Holding una revisión de su análisis de riesgos por valor de apenas 1.815 euros. Después vendría el encargo más costoso, que no es otro que la redacción del proyecto de descontaminación definitivo, cifrado en 16.870 euros y realizado por DDd Proyectos. Por último, Hera Holding haría una revisión de su estudio de viabilidad técnica y económica de la gestión de los residuos, que costó 4.840 euros.