Vecinos de Cartagena denuncian escorrentías con residuos en la parcela municipal de Los Mateos

La Asociación de Vecinos del Sector Estación denunció ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que, durante el pasado episodio de lluvias generado por la dana 'Alice', se produjeron en la parcela municipal contaminada de Los Mateos escorrentías potencialmente peligrosas por la presencia en el suelo de metales pesados. Algo que, además, también fue avisado al Ayuntamiento de Cartagena como propietario del terreno.

Alertan que dichas escorrentías van a parar al subsuelo, así como a la rambla del Hondón y, de ahí, son conducidas al mar a través de la dársena portuaria. Unos arrastres que, señalan, contienen metales como el cadmio, el plomo, el zinc o el arsénico. Es por esto que reclaman que se incoe expediente sancionador al Consistorio y se tomen medidas cautelares y urgentes, así como que se traslade el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente.

La entidad vecinal, asimismo, denunció que el vallado recién repuesto por tercera vez por el Ayuntamiento en torno a la misma parcela ha colapsado en algunos tramos fruto de las inclemencias meteorológicas. La misma asociación ya reclamó ese cercado para prevenir el acceso de personas al terreno contaminado. El Consistorio también colocó entonces algunas señales con el texto «Residuos peligrosos. Prohibido el paso».