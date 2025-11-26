La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un incendio afecta a varias plantas del hospital Santa Lucía de Cartagena
El incendio, este miércoles, en el hospital Santa Lucía de Cartagena.
El incendio, este miércoles, en el hospital Santa Lucía de Cartagena. LV
Directo

La última hora del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena

El fuego está afectando a varias plantas del edificio

LA VERDAD

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:41

Actualizado Hace 1 minuto

08:39

Cenizas que el viento ha llevado a la puerta de Urgencias, que está en el otro extremo del hospital.

La última hora del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena

08:36

Así están las inmediaciones del hospital en estos momentos.

La última hora del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena

08:35

Todo apunta a que el incendio se ha originado en una terraza, ha prendido en los paneles que revisten la fachada y el viento ha propagado las llamas con gran rapidez.

08:33

Los bomberos se encuentran en el interior del hospital revisando minuciosamente las instalaciones.

08:32

Los pacientes de la planta 3 del bloque 5 han sido trasladados a los bloques anexos, 6 y 4.

08:28

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, afirma que la situación está «controlada».

08:19

Los trabajadores que están fuera del edificio aseguran que la “situación está controlada “, pero por ahora se desconoce si hay afectados por las llamas y el humo.

08:19

Ya no se ven llamas en la fachada del bloque 5 del hospital.

08:17

Retenciones en el acceso a Cartagena por la A-30 y tráfico lento en el enlace CT-33 que da acceso desde esa autovía al puerto y al Santa Lucía.

08:14

08:12

El incendio coincide con las horas de relevo en diferentes servicios hospitalarios y la entrada de los empleados de consultas y administración, que esperan instrucciones.

08:11

El único acceso principal al Santa Lucía está bloqueado por los servicios de emergencias, por lo que estos recomiendan no intentar acceder para facilitar sus movimientos.

08:10

Buenos días, desde aquí vamos a realizar un seguimiento de la última hora del incendio que se ha producido este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena.

laverdad La última hora del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena