La última hora del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena
El fuego está afectando a varias plantas del edificio
LA VERDAD
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:41
08:39
Cenizas que el viento ha llevado a la puerta de Urgencias, que está en el otro extremo del hospital.
08:36
Así están las inmediaciones del hospital en estos momentos.
08:35
Todo apunta a que el incendio se ha originado en una terraza, ha prendido en los paneles que revisten la fachada y el viento ha propagado las llamas con gran rapidez.
08:33
Los bomberos se encuentran en el interior del hospital revisando minuciosamente las instalaciones.
08:32
Los pacientes de la planta 3 del bloque 5 han sido trasladados a los bloques anexos, 6 y 4.
08:28
Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, afirma que la situación está «controlada».
08:19
Los trabajadores que están fuera del edificio aseguran que la “situación está controlada “, pero por ahora se desconoce si hay afectados por las llamas y el humo.
08:19
Ya no se ven llamas en la fachada del bloque 5 del hospital.
08:17
Retenciones en el acceso a Cartagena por la A-30 y tráfico lento en el enlace CT-33 que da acceso desde esa autovía al puerto y al Santa Lucía.
08:14
08:12
El incendio coincide con las horas de relevo en diferentes servicios hospitalarios y la entrada de los empleados de consultas y administración, que esperan instrucciones.
08:11
El único acceso principal al Santa Lucía está bloqueado por los servicios de emergencias, por lo que estos recomiendan no intentar acceder para facilitar sus movimientos.
08:10
Buenos días, desde aquí vamos a realizar un seguimiento de la última hora del incendio que se ha producido este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena.
-
-
-
