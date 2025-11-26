La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parte de la fachada afectada por el fuego originado este miércoles. Antonio Gil / AGM

Casi un centenar de pacientes han sido evacuados por el fuego

Los enfermos son reubicados en otras plantas del propio centro y en el Rosell

LA VERDAD

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha informado de que un total de 93 pacientes han tenido que ser evacuados de las plantas afectadas por el incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena. Según ha indicado, 50 de ellos han sido reubicados en el propio centro y el resto han sido trasladados al Rosell.

En concreto, las llamas han provocado la evacuación de enfermos de las unidades de Oncología, Cirugía y Medicina Interna, según fuentes del sindicato de enfermería Satse.

López Miras ha subrayado que la actividad asistencial y quirúrgica del hospital Santa Lucía «va a seguir con total normalidad», lo que considera «lo más importante» tras este suceso.

Hasta el centro hospitalario afectado por el fuego este miércoles se desplazaron los consejeros de Salud y Emergencias, Juan José Pedreño y Marcos Ortuño, respectivamente, para supervisar las labores y traslados.

Cabe destacar que en los primeros minutos tras originarse el fuego se han vivido momentos de tensión en los que los trabajadores, tanto sanitarios como de limpieza, se han hecho cargo de la evacuación de los enfermos con problemas de movilidad que corrían peligro al estar cerca de zonas afectadas por el fuego y el humo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  3. 3 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  4. 4

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  5. 5 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  6. 6 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  7. 7 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  8. 8 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  9. 9 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura abre al público este miércoles
  10. 10 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Casi un centenar de pacientes han sido evacuados por el fuego

Casi un centenar de pacientes han sido evacuados por el fuego