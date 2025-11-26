Casi un centenar de pacientes han sido evacuados por el fuego Los enfermos son reubicados en otras plantas del propio centro y en el Rosell

LA VERDAD Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:54 | Actualizado 13:12h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha informado de que un total de 93 pacientes han tenido que ser evacuados de las plantas afectadas por el incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena. Según ha indicado, 50 de ellos han sido reubicados en el propio centro y el resto han sido trasladados al Rosell.

En concreto, las llamas han provocado la evacuación de enfermos de las unidades de Oncología, Cirugía y Medicina Interna, según fuentes del sindicato de enfermería Satse.

López Miras ha subrayado que la actividad asistencial y quirúrgica del hospital Santa Lucía «va a seguir con total normalidad», lo que considera «lo más importante» tras este suceso.

Hasta el centro hospitalario afectado por el fuego este miércoles se desplazaron los consejeros de Salud y Emergencias, Juan José Pedreño y Marcos Ortuño, respectivamente, para supervisar las labores y traslados.

Cabe destacar que en los primeros minutos tras originarse el fuego se han vivido momentos de tensión en los que los trabajadores, tanto sanitarios como de limpieza, se han hecho cargo de la evacuación de los enfermos con problemas de movilidad que corrían peligro al estar cerca de zonas afectadas por el fuego y el humo.