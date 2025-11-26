La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
El incendio, este miércoles, en el hospital Santa Lucía de Cartagena. LV

Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena

El fuego se ha producido sobre las 7.25 de este miércoles en el bloque 3 del hospital

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

Las llamas se adueñaron en la mañana de este miércoles del Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena. El fuego, que afectó a varias plantas del centro hospitalario, levantó una gran humareda. El incendio fue perfectamente visible desde el exterior y especialmente desde la contigua carretera CT-33, la de acceso al puerto. El fuego se declaró en un momento especialmente complejo, cuando hay cambios de turno entre el personal y cuando llegan gran cantidad de usuarios para pasar por consultas.

Los Bomberos informaron a LA VERDAD de que el incendio pudo ser controlado y extinguido con celeridad. Señalan que en estos momentos se están procediendo a las tareas de ventilación del bloque 5 del hospital, el más afectado, según afirman fuentes oficiales de los equipos de extinción municipales. No hay constancia de que hayan ni heridos ni fallecidos.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias informaron de que recibieron multitud de llamadas desde las 7.25 horas alertando de que se había producido un incendio en el hospital y que se veían las llamas en la terraza y la fachada del edificio. Al lugar se han desplazado Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local y Policía Nacional.

