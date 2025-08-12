Un recurso excluye a FCC de la licitación de la limpieza de edificios municipales

La adjudicación del contrato de limpieza de edificios municipales está siendo un parto complicado. La licitación no termina de resolverse por múltiples recursos entre las ... dos empresas que, en primera instancia, quedaron como las mejor valoradas: FCC y Clece. Ambas se disputan uno de los contratos más voluminosos del Consistorio cartagenero, tras otros igualmente relevantes como las basuras y el mantenimiento de zonas verdes. 16 millones para dos años que, hoy todavía, se desconoce donde irán a parar y con una nueva resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que podría llevar el contrato a un contencioso.

Según ha podido saber LA VERDAD, el tribunal administrativo ha resuelto excluir del procedimiento a FCC tras un recurso de Clece. Esto se produce después de que otro recurso previo de FCC redujera la valoración de la oferta de Clece en dos puntos. Así, cuando todo parecía indicar que el contrato se iba a adjudicar a FCC, la cosa vuelve a estar en el aire.

Este nuevo recurso de Clece, como recoge la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, resuelve invalidar la oferta de FCC por ofertar 20 horas de limpieza semanales en el Edificio 2001, cuando el pliego exigía 39. Así lo ratifican, además, fuentes del equipo de gobierno.

MC carga contra la gestión de Arroyo y el gobierno defiende que las ofertas fueron valoradas bajo criterio técnico

La gestión de este contrato desató las críticas del grupo municipal de MC. Para los cartageneristas, la resolución del TACRC «ha vuelto a dejar en evidencia la nefasta gestión de Noelia Arroyo y su equipo». La formación encabezada por Jesús Giménez Gallo resaltó de la resolución del órgano estatal de contratación que FCC «incumplió de forma 'clara y expresa' las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas».

Para MC, este incumplimiento no es menor, al suponer «un recorte del 49% en horas de limpieza para un edificio respecto a lo obligado». En este sentido, critican que, «lejos de detectar y corregir esta irregularidad, el Ayuntamiento adjudicó el contrato a una empresa que no cumplía con los requisitos, comprometiendo así la calidad del servicio y la legalidad».

MC denunció que este fallo «confirma lo que venimos advirtiendo: Arroyo dirige un Ayuntamiento sin control, sin rigor y sin modelo, donde se adjudican contratos millonarios a ofertas que no cumplen la ley. El resultado es siempre el mismo: varapalos judiciales, retrasos y desprestigio para Cartagena».

La formación cartagenerista valoró que «la gestión de Noelia Arroyo se ha convertido en un catálogo de errores, improvisaciones y chapuzas administrativas».

Por parte del equipo de gobierno, el concejal de Infraestructuras y primer teniente de alcalde, Diego Ortega, valoró que «estos litigios son habituales en grandes contratos, las empresas buscan resquicios legales para defender sus intereses. El problema para las administraciones es que retrasan la prestación de un servicio».

Ortega recriminó asimismo a MC que haga política de este asunto. «Solo a MC parece que contentan estos problemas porque les saca rédito partidista. No es nuevo, pero no deja de ser miserable. Lo que esperamos nosotros es que el nuevo contrato, que está mejor adaptado a nuestras actuales necesidades, comience a operar lo antes posible. Las empresas defienden sus intereses; el gobierno, los intereses de los cartageneros; ¿la pregunta es para quién trabaja MC?»

El edil del ejecutivo local recordó que en la Mesa de Contratación no hay ningún concejal. «Los pliegos los hacen técnicos, las ofertas las analizan técnicos y a nosotros nos da igual quién se adjudique el contrato, solo queremos un buen servicio».