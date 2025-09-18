La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Muelle polivalente en la dársena de Escombreras de Cartagena. Jose M. Rodríguez/AGM

Puertos del Estado confirma la inversión de 300 millones en los próximos 4 años

El presidente de este organismo, Gustavo Santana, anuncia hoy en Cartagena la puesta en marcha de la terminal de trenes de Ecombreras en los próximos meses

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:49

El Ministerio de Transportes y Movilidad confirma las inversiones en el Puerto de Cartagena superiores a 300 millones de euros hasta el año 2029. El ... presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, quevisitará hoy el puerto, ratificará el compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el impulso a su competitividad, informa el departamento de Óscar Puente.

