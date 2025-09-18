Puertos del Estado confirma la inversión de 300 millones en los próximos 4 años

El Ministerio de Transportes y Movilidad confirma las inversiones en el Puerto de Cartagena superiores a 300 millones de euros hasta el año 2029. El ... presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, quevisitará hoy el puerto, ratificará el compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el impulso a su competitividad, informa el departamento de Óscar Puente.

El Ministerio invertirá en los próximos años los 300 millones dentro del Plan de Empresa consensuado entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Cartagena. En concreto, se prevén inversiones superiores a los 71 millones de euros durante el año que viene, centradas sobre todo en infraestructuras (43,7 millones) y en sostenibilidad (14,1 millones), destacando las conexiones eléctricas a los buques atracados en los muelles de cruceros y contenedores.

Todas estas inversiones contribuirán a impulsar la competitividad del Puerto de Cartagena, que se sitúa en quinto lugar por tráfico de mercancías dentro del sistema portuario de titularidad estatal, con especial fortaleza en graneles líquidos. Santana, que estará acompañado del delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, también anunciará avances en las conexiones viarias y ferroviarias a las dársenas de Escombreras y Cartagena. En los próximos meses está previsto que entre en servicio el acceso ferroviario a Escombreras una vez que Adif finalice las obras de control y señalización. Asimismo, durante 2026 está previsto que entre en explotación la terminal ferroviaria de Algodor, cuya explotación fue adjudicada a Ership.

Foro portuario y Navantia

En cuanto a la ampliación de la carretera CT-34 en Escombreras, el Ministerio tiene previsto finalizar las obras desdoblamiento de 170 metros de carretera a principios de 2026. La actuación de los 500 metros restantes, a cargo de la Autoridad Portuaria de Cartagena, se iniciará en otoño de 2025 y finalizará en 2027. De esta forma, se completará la ampliación de la carretera a dos carriles por sentido para facilitar el traslado de cargas de gran volumen, indican fuentes del Ministerio.

El próximo ejercicio se destinarán 71 millones a infraestructuras portuarias y mejoras en los muelles de cruceros y contenedores

El presidente de Puertos del Estado inaugurará el Foro de Comunicación del sistema portuario de titularidad estatal que reúne a los responsables del área de las Autoridades Portuarias en unas jornadas de formación y coordinación.

Asimismo, Gustavo Santana visitará el Arsenal Naval Militar y las instalaciones de Navantia donde se repasarán los proyectos europeos en los que la empresa se encuentra participando. El presidente de Puertos del Estado ratificará el compromiso del Ministerio en la defensa de la postura española en la Estrategia Europea de la Industria Marítima, que será adoptada por la Comisión Europea a finales de 2025.