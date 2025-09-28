Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena El letrado, especializado en delitos informáticos y activista por la Justicia, ha fallecido a los 65 años

José Muelas Cerezuela, abogado nacido en Cartagena especializado en delitos informáticos, ha fallecido este domingo a los 65 años. Muelas fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad entre los años 2010 y 2018, y también y recibió la Medalla de Oro por su trabajo al frente de esta entidad.

Conocido activista por la Justicia, lanzó varias iniciativas a través de las redes sociales en contra del pago de tasas judiciales, que llegó hasta el Congreso de los Diputados.

Con el corazón rasgado por el dolor, @icacartagena lamenta comunicar que acaba de fallecer nuestro Decano Emérito, grandisimo abogado, Medalla de Oro de nuestro Colegio, incansable luchador y mejor persona, el Excmo. Sr. Don José Muelas Cerezuela.

Descansa en paz, Pepe. pic.twitter.com/eG81jLNbO6 — ICA Cartagena (@icacartagena) September 28, 2025

Desde el Colegio de Abogados de Cartagena lamentaron el fallecimiento de José Muelas, al que calificaron como «incansable luchador y mejor persona».

