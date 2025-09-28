La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena

El letrado, especializado en delitos informáticos y activista por la Justicia, ha fallecido a los 65 años

LA VERDAD

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:45

José Muelas Cerezuela, abogado nacido en Cartagena especializado en delitos informáticos, ha fallecido este domingo a los 65 años. Muelas fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad entre los años 2010 y 2018, y también y recibió la Medalla de Oro por su trabajo al frente de esta entidad.

Conocido activista por la Justicia, lanzó varias iniciativas a través de las redes sociales en contra del pago de tasas judiciales, que llegó hasta el Congreso de los Diputados.

Desde el Colegio de Abogados de Cartagena lamentaron el fallecimiento de José Muelas, al que calificaron como «incansable luchador y mejor persona».

