Migraciones invierte otros 146.000 euros en climatizar dos plantas del Hospital Naval de Cartagena

Si bien el Hospital Naval sigue teniendo oficialmente la consideración de un centro de acogida provisional, lo cierto es que el Gobierno de España, ... a través del Ministerio de Migraciones, no deja de llevar a cabo inversiones en el mismo mientras sigue sin poner fecha a su desmantelamiento, el cual estaba previsto para junio de este mismo año.

El último desembolso que el Ministerio realizará será de 146.728,30 euros. Este es el precio estimado –sujeto a las bajas que presenten las empresas– de la licitación emprendida con el fin de mejorar el sistema eléctrico y climatizar diferentes dependencias.

Según reflejan los pliegos recientemente publicados por la empresa pública Tragsa, los trabajos se concentrarán sobre todo y fundamentalmente en las plantas baja y primera del antiguo hospital militar.

El Ayuntamiento mantiene dos expedientes abiertos contra el Ministerio y Tragsa por hacer obras sin licencia

La reforma del sistema eléctrico del complejo no es una cuestión menor. Junto al tema de la compatibilidad urbanística, el de la seguridad es el otro asunto sobre el que pivota la estrategia de oposición del Ayuntamiento a la permanencia de este recurso en la ciudad. Según el Consistorio, el recinto no reúne las medidas de seguridad necesarias para el uso que se le está dando actualmente. De hecho, tras una avería, se produjo el pasado verano un pequeño incendio que, afortunadamente, no causó grandes daños.

Carrusel de licitaciones

Esta nueva licitación sucede a otras que Migraciones ha emprendido durante el presente año y que van en la línea de extender el periodo de vida útil del denominado oficialmente como CAED (Centro de Atención, Emergencias y Derivación). La primera de las licitaciones era la más urgente. Tragsa volvió a adjudicar a una empresa de Lorca el alquiler de las carpas blancas exteriores por 712.932 euros.

Posteriormente, Migraciones también emprendió de la mano de Tragsa la licitación del servicio de comedor por un presupuesto base de 4.496.703,75 euros. Una prestación que, como reflejaban los pliegos, tendría una duración de nueve meses –hasta junio del año que viene–, extensibles en seis meses adicionales.

Desde el Consistorio, fuentes municipales señalan a LA VERDAD que continúan con la tramitación de los diferentes expedientes abiertos por llevar a cabo obras sin licencia. El primero de los expedientes corresponde a las obras de reforma interior del edificio principal. La sanción asciende a 73.832 euros, tanto para el Ministerio, como promotor, como para Tragsa, como ejecutora. «El Ministerio interpuso recurso, que ha sido desestimado la semana pasada», señalan portavoces del equipo de gobierno de la alcaldesa, Noelia Arroyo.

El segundo expediente se refiere a la instalación de tres carpas en el exterior del recinto sin título habilitante. La sanción propuesta es de 45.601 euros para cada responsable. «La resolución ya ha sido notificada y, hasta el momento, no consta la presentación de recurso, aunque se está a la espera de confirmar la expiración del plazo legal, que finalizó ayer», señalan las mismas fuentes.

Cabe recordar que ambos procedimientos siguen su curso administrativo en paralelo al recurso que el Ayuntamiento ha anunciado contra el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró las obras de interés general y ordenó modificar el planeamiento urbanístico de Cartagena para darles cobertura legal. Un recurso que, como anunció al Ayuntamiento, fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo.