La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Migrantes entran y salen del Hospital Naval en una imagen tomada este verano. J. M. Rodríguez / AGM

Migraciones invierte otros 146.000 euros en climatizar dos plantas del Hospital Naval de Cartagena

Los trabajos también servirán para intervenir sobre el sistema eléctrico en las carpas y en las plantas baja y primera del antiguo hospital militar

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:22

Comenta

Si bien el Hospital Naval sigue teniendo oficialmente la consideración de un centro de acogida provisional, lo cierto es que el Gobierno de España, ... a través del Ministerio de Migraciones, no deja de llevar a cabo inversiones en el mismo mientras sigue sin poner fecha a su desmantelamiento, el cual estaba previsto para junio de este mismo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  3. 3 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  4. 4

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  5. 5 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  6. 6

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  7. 7

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  8. 8 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  9. 9 Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?
  10. 10

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Migraciones invierte otros 146.000 euros en climatizar dos plantas del Hospital Naval de Cartagena

Migraciones invierte otros 146.000 euros en climatizar dos plantas del Hospital Naval de Cartagena