El Supremo admite el recurso del Ayuntamiento de Cartagena contra las obras del Hospital Naval El Consistorio mantiene abiertos varios expedientes sancionadores contra el Gobierno central por ejecutar diferentes actuaciones sin licencia municipal

LA VERDAD Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Cartagena contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de mayo de 2025, que autorizaba la adecuación del antiguo Hospital Naval para su uso como centro de acogida de migrantes y que obliga al Ayuntamiento a modificar su Plan General de Ordenación Urbana para legalizar esos usos, según ha anunciado este jueves la alcaldesa, Noelia Arroyo. El Supremo ha requerido al Ministerio de Presidencia para que, en un plazo de 20 días, remita el expediente administrativo y notifique formalmente la existencia del recurso a todas las partes que puedan verse afectadas por el procedimiento, según lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

«Hemos presentado el recurso porque consideramos que es nuestra obligación defender el cumplimiento de las normas por todos, empezando por las administraciones y en este caso la Administración central fuerza las normas para mantener esa instalación que nos han impuesto a los cartageneros», ha dicho Arroyo. «Lamento que tengamos que recurrir a los tribunales en la relación entre administraciones. No es el camino que debería seguirse, pero no hay otra salida cuando una parte actúa con deslealtad, ocultando decisiones e imponiendo una instalación sin el menor consenso».

En los próximos meses, los servicios jurídicos municipales formalizarán el recurso que, entre otros aspectos, se apoyará en la incompatibilidad urbanística, el emplazamiento en zona inundable y los riesgos en materia de seguridad para sus ocupantes en un recinto que, entre instalaciones temporales y permanentes, alcanza una capacidad conjunta cercana a 1.500 personas. El Gobierno regional ha declarado su intención de respaldar documentalmente el recurso.

Con el acuerdo recurrido, El Consistorio ha denunciado que el Consejo de Ministros pretende aprobar las obras realizadas en el Hospital Naval sin licencia municipal, «que incumplen normativas de seguridad y que habían sido objeto de órdenes de paralización y de procedimientos sancionadores por parte del Ayuntamiento».

Según el Ayuntamiento, el Gobierno ha hecho indebidamente uso de su prerrogativa de ejecutar obras en caso de urgencia o excepcional interés público, aun cuando, a juicio del Consistorio, estas no se ajustan al planeamiento urbanístico vigente. Previamente, en febrero, el Ministerio de Inclusión había declarado la urgencia de estas obras.

El Ayuntamiento había actuado meses antes contra varias intervenciones ejecutadas sin licencia. En junio de 2024 se dictó un primer expediente por la transformación de consultas en dormitorios. En octubre de 2024, los servicios técnicos municipales detectaron la instalación de tres carpas de grandes dimensiones sin autorización. Urbanismo ordenó la suspensión inmediata de los trabajos, la retirada de materiales y maquinaria y el precinto de accesos en un plazo de cuatro días. Además, abrió expediente sancionador por infracción urbanística grave e inició procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística.

En noviembre de 2024 se incoaron dos expedientes adicionales al constatarse nuevas obras destinadas a habilitar 300 camas, igualmente sin licencia. Los informes técnicos indicaron que estas actuaciones eran incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana, que el terreno se sitúa en zona inundable de alto riesgo y que las carpas incumplían la normativa de seguridad frente a incendios, por lo que se calificaron como no legalizables. Sin ir más lejos, el pasado junio ya se produjo un fuego que, afortunadamente, solo causó daños materiales.

Sanciones

Como avanzó LA VERDAD el pasado julio, el Ayuntamiento de Cartagena propuso en este sentido sancionar al Estado con 119.433 euros por las obras sin licencia en el Naval. Esa cantidad deriva de la suma de las cantidades solicitadas en dos expedientes, uno por los trabajos en el interior del edificio y otro por el montaje de las carpas en el exterior.

En paralelo, el Gobierno de España, que prometió inicialmente desmantelar el complejo en junio de este año, ahora rehusa poner fecha al cese de la actividad en el antiguo centro militar y pospone cualquier decisión al devenir de la crisis migratoria y a la construcción de nuevos centros de acogida en otros puntos del país.

Prueba de que la actividad en el Hospital Naval continuará al menos durante los próximos meses es que el Ministerio ya se ha procurado los servicios básicos. En primer lugar, impulsó un nuevo contrato de arrendamiento de las carpas blancas con la misma empresa de Lorca que presta en estos momentos el servicio. Después lanzó una nueva licitación para garantizarse el suministro de comida para los residentes alojados en este recurso del Estado.