Las lluvias obligan a acelerar las obras en el colegio de El Bohío de Cartagena para evitar filtraciones

Las obras del colegio San Cristóbal de El Bohío continúan dando problemas a las administraciones local y regional. Tras las últimas lluvias, el pasado martes operarios de contratas municipales trabajaron para limpiar la filtración de agua de lluvia que se produjo en cuatro aulas de dicho centro, cuyos alumnos tuvieron que ser reubicados en otras clases.

Para evitar que vuelva a ocurrir, el consejero de Educación, Víctor Marín, aseguró ayer que el pabellón de Primaria ya cuenta con esta impermeabilización, aunque reconoció que «hubo alguna filtración después del episodio de lluvias, pero gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena se limpió el centro y se adecuó sin ningún problema. Los alumnos fueron a clase al día siguiente».

En cuanto a las obras, cuya finalización completa prevé para el mes de noviembre, Marín indicó que actualmente se está trabajando en el pabellón de Infantil, que no está ocupado por alumnos porque los niños siguen en la Escuela Infantil Jardines. «Por lo tanto, la actividad lectiva se está desarrollando con normalidad y las obras están avanzando. Lo más importante, de cara al futuro, es contar con esa impermeabilización que permita que en episodios futuros de lluvias no entre agua en el centro y ya se culminarán los trabajos con la colocación de la teja exterior y la instalación de las placas fotovoltaicas. Por lo tanto, las clases se están dando con normalidad tanto en Infantil como en Primaria».