El colegio de El Bohío, en Cartagena, continuará cerrado esta semana y los niños serán reubicados Los alumnos de Primaria comenzarán sus clases en el instituto, mientras que los de Infantil acudirán a la Escuela Los Jardines

El colegio San Cristóbal de El Bohío permanecerá cerrado, al menos, esta semana debido a las obras de retirada de la cubierta de fibrocemento. Desde este martes, y mientras finalizan los trabajos, los alumnos serán reubicados en otros dos centros que sí reúnen las condiciones de seguridad. Los de Infantil deberán acudir a la Escuela Infantil Los Jardines de Los Dolores, mientras que los de Primaria darán clase en el instituto de El Bohío.

Así lo explicó este lunes el consejero de Educación, Víctor Marín, quien quiso dejar constancia de que este último retraso se debe a que durante las obras de retirada de la cubierta «surgió un contratiempo no previsto en el proyecto y que bajo la cubierta aparecieron restos de amianto sobre el forjado. Esto nos obligó a tomar la decisión de que hoy (por ayer) no empezarán las clases, pero el martes comenzarán la actividad lectiva buscando la reubicación en otros centros, mientras terminan las obras».

Los técnicos de la Consejería mantuvieron ayer una reunión con la comunidad educativa del centro, el AMPA, el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa que está llevando a cabo las obras para ofrecerles todos los detalles del protocolo que se ha diseñado para que los niños puedan comenzar las clases cuanto antes. Desde el AMPA, su presidenta Mayte Martínez, afirmó que «vamos a darles un voto de confianza porque la verdad es que han sido muy transparentes y nos han buscado una solución temporal. Mantenemos el servicio de aula matinal y el comedor en el instituto. Esperamos que todo se resuelva y la semana que viene puedan volver al centro».

Educación ha puesto también a disposición de las familias un autobús para trasladar a los niños de Infantil a Los Dolores, que tendrá en el IES El Bohío su punto de salida y retorno y sus técnicos aseguraron a la comunidad educativa y los padres que les irán informando de cómo evoluciona la situación.

Marín recordó que el coste de estos trabajos es de 450.000 euros, debido a que el fibrocemento se encontraba en las cubiertas de los tres pabellones y que, una vez se haya eliminado, continuarán las obras de instalación de las placas solares.

«Engaño» e «improvisación»

El portavoz de MC, Jesús Giménez, calificó ayer de «engaño para la comunidad educativa» el hecho de que las obras para quitar el amianto en este colegio comenzarán tan sólo diez días antes del inicio de la actividad lectiva y, aseguró.

Giménez recordó que en 2019 denunció ante la Fiscalía a los sucesivos gobiernos regionales desde 1999 por no haber retirado el amianto de las cubiertas de los colegios e institutos, pero «han pasado seis años desde la denuncia y aún quedan centros escolares en nuestro municipio con presencia de este material tóxico y perjudicial para la salud».

Para el portavoz del PSOE, Manuel Torres, la reubicación de los alumnos en otros centros es «una nueva improvisación de Arroyo y de López Miras».