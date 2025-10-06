La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Noelia Arroyo anunció esta inversión este lunes. Ayto

Una inversión de 15 millones permitirá renovar el alumbrado de Cartagena

La nueva licitación exige el cambio completo a tecnología led y un sistema de monitorización que permita detectar averías en tiempo real

C. R.

Cartagena

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:43

La Junta de Gobierno aprobará este viernes las bases para licitar la renovación total y gestión del alumbrado público municipal, un contrato de 80 millones de euros y 12 años de duración que permitirá sustituir cerca de 50.000 luminarias, implantar un sistema de telegestión inteligente punto a punto y lograr un ahorro energético cercano al 60% equivalente a 15 millones de kilovatios hora al año.

La inversión está evaluada en un mínimo de 15 millones de euros y supondrá, además, la modernización de los 1.290 cuadros, el suministro eléctrico de todas las instalaciones asociadas al alumbrado, desde fuentes ornamentales hasta semáforos o contenedores soterrados.

El contrato que saldrá a concurso por un precio inicial de 95,6 millones, es de naturaleza mixta y de largo plazo y se adjudicará en dos lotes a empresas que asumirán la gestión, el mantenimiento y las inversiones necesarias para renovar el sistema en todo el municipio. La empresa financiará las obras y recuperará la inversión a través de los ahorros de energía que genere durante el periodo de vigencia.

Un 14% de los puntos de luz están apagados por averías o debido a su elevada antigüedad

Las nuevas luminarias, íntegramente tecnología LED, reducirán el consumo y las emisiones de CO₂, estimadas actualmente en 13.452 toneladas anuales, hasta situarlas por debajo de las 5.700 toneladas.

El ámbito del contrato incluye no solo las farolas, sino también todos los servicios conectados a los cuadros de alumbrado, como las 77 fuentes ornamentales, los semáforos municipales, los 133 contenedores soterrados y otros dispositivos como cámaras de vigilancia, antenas de wifi o instalaciones eventuales para fiestas y eventos, que suman cerca de un gigavatio hora adicional. Las empresas que participen en el concurso mejorarán su puntuación para hacerse con el contrato mediante bajas económicas y mejoras en las prestaciones.

Según el inventario técnico, Cartagena cuenta con 49.865 luminarias, de las que 38.300 utilizan todavía lámparas de descarga tradicionales y 7.700 son ya LED. Otras 3.865 se adaptaron con bombillas LED retrofit, que también serán sustituidas por luminarias completas. Cerca de 7.069 punto s de luz —el 14% del total— están actualmente apagados, bien por averías o por antigüedad, y se pondrán de nuevo en servicio durante las primeras fases de ejecución.

La actuación se divide en dos lotes geográficos. El Lote 1 es la zona oeste, que abarca Canteras, Molinos Marfagones, Perín, Cuesta Blanca, La Aljorra, El Albujón, La Palma, Los Belones, El Beal, Isla Plana y las zonas rurales hasta los límites con Mazarrón y Fuente Álamo. El Lote 2 es la zona este, que comprende el núcleo urbano y sus barrios adyacentes, el litoral sur del Mar Menor, La Manga y Cabo de Palos. Ambos lotes se delimitan por un eje central paralelo a las vías del tren y se adjudicarán de forma independiente para agilizar la ejecución.

Las principales prestaciones que se licitarán son cinco: el suministro eléctrico y su gestión integral; el mantenimiento, la garantía total de todos los equipos, las obras de mejora y renovación de instalaciones y las inversiones en eficiencia energética. Las nuevas luminarias dispondrán de controladores inteligentes conectados a un sistema de telegestión municipal que permitirá ajustar niveles de iluminación y detectar averías en tiempo real.

