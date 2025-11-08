Los 'honoris causa' ensalzan a la UPCT como motor del desarrollo regional El director del CES y el de la Fundación BEST reciben el reconocimiento de la Politécnica en un acto solemne en el Paraninfo

El Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) acogió ayer el acto solemne de investidura como doctores 'honoris causa' de José Antonio Cobacho Gómez, presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la Región y exrector de la UMU, y de Joaquín Coello Brufau, ingeniero naval, presidente de la Fundación BEST y académico de la Real Academia de Ingeniería. Durante la ceremonia, presidida por el rector Mathieu Kessler, los galardonados subrayaron el papel esencial de la universidad en el desarrollo económico, social y tecnológico de la sociedad.

Cobacho expresó su gratitud por la distinción, ensalzando el papel «clave» de la Politécnica «en el desarrollo económico, social y cultural de Cartagena y de la Región». Destacó los distintos ámbitos en los que se manifiesta la contribución de la UPCT: «Desarrollo económico y generación de empleo; impulso a la investigación e innovación; revitalización urbana y recuperación del patrimonio; internacionalización y proyección de Cartagena; aportación cultural y social».

El presidente del CES resaltó que la UPCT «ha fomentado la creación de un ecosistema de innovación que ha atraído a empresas e industrias locales, nacionales e internacionales, como un referente en formación de ingenieros y profesionales altamente cualificados con estrecha conexión con sectores como la industria naval, la telecomunicación, la construcción y la agroalimentación, facilitando la inserción laboral y el crecimiento del tejido productivo».

Por su parte, Joaquín Coello Brufau subrayó que «el desarrollo tecnológico, la ingeniería, ha sido la base del crecimiento y de la mejora del bienestar», aunque advirtió que «la tecnología ha avanzado pero los problemas son de una complejidad que antes no existía y, por tanto, el papel y la responsabilidad del ingeniero se han complicado».

El actual presidente de la Fundación BEST reflexionó sobre los retos globales y el futuro de la economía española. Señaló que el problema capital es «la baja actividad en I+D» y propuso «un plan industrial para España alineado con Europa, pero seleccionando los sectores que más ayudan al crecimiento y a la productividad».

Apuesta por la defensa

En relación con la Región de Murcia, Coello sugirió apostar por «la construcción naval militar, la producción agroalimentaria y la energía», destacando que la UPCT «podría ser un polo estratégico que ayudara a los poderes públicos a definir» los sectores prioritarios para su desarrollo.

El rector destacó que «la universidad siempre será el lugar privilegiado de formación del talento mejor cualificado, preparado para el mayor impacto». Afirmó que los doctorados otorgados se fundamentan «en nuestro reconocimiento a la coherencia que los premiados han demostrado entre los valores universitarios y sus acciones y trayectoria».

Kessler resaltó que tanto Cobacho como Coello comparten «la convicción del papel insustituible que la universidad tiene y va a mantener en el desarrollo y el progreso de nuestras sociedades, a través de la formación pero también de la investigación y la transferencia».