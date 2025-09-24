La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la iglesia del monasterio desde el exterior del recinto, una imagen de este mes de septiembre. J. M. Rodríguez/ AGM

Hansa emprenderá obras para impermeabilizar la iglesia del monasterio de San Ginés de la Jara

El concejal de Patrimonio señala que son la continuación de los trabajos de conservación realizados ya en otros puntos como el claustro

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:09

Tras la recuperación del claustro, la rehabilitación del monasterio de San Ginés de la Jara seguirá por la iglesia. El templo que todavía presenta ... signos de deterioro será intervenido este mismo mes, según adelantó el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais (PP), durante el pasado Pleno. El edil se manifestó sobre el asunto tras ser preguntado por la edil no adscrita María Dolores Ruiz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  5. 5 Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros
  6. 6 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  7. 7

    El Cartagonova: un estadio del tercer mundo
  8. 8 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  9. 9 El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
  10. 10

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hansa emprenderá obras para impermeabilizar la iglesia del monasterio de San Ginés de la Jara

Hansa emprenderá obras para impermeabilizar la iglesia del monasterio de San Ginés de la Jara