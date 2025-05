Patrimonio negocia visitas al monasterio de San Ginés de la Jara de Cartagena tras la rehabilitación del claustro

Es la 'casa' del Patrón de Cartagena, pero ya hace muchos años que el santo no recibe visitas. Tras semanas en las que apenas se ... dejan ver obreros y máquinas por San Ginés de la Jara, la reivindicación para que el desamortizado monasterio pueda ser un espacio patrimonial de estudio, uso y disfrute público sigue muy viva. Un objetivo que las asociaciones implicadas en la protección del patrimonio cartagenero persiguen largos años y que desde el Ayuntamiento, aseguran, esta tratando de pelear.

Así de hecho lo manifestó sin ir más lejos, el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais (PP). El que antaño fuera director general del ramo para la Comunidad Autónoma fue interpelado en el pasado pleno por la edil no adscrita María Dolores Ruiz. La ex de MC refería que, ya en marzo, dirigió otra pregunta para conocer si el Ayuntamiento tenía noticia de que las obras en el monasterio habían finalizado «siendo la respuesta negativa». En este sentido, preguntaba cuándo se retomarían los trabajos evidenciando que parte de la fachada estaba todavía sin pintar.

El concejal del equipo de gobierno de Noelia Arroyo contestó que no se podía considerar que los trabajos estuvieran todavía completamente concluidos. «Las obras que faltan por hacer, digamos de urgente necesidad en el monasterio, son de consolidación. En este caso, se trata de las obras en la iglesia que, como sabe por las veces que hemos podido ir allí, no hemos podido acceder porque está apuntalada». Braquehais detalló que, para acometer esa nueva fase de los trabajos, «la empresa ha solicitado ayuda a la Comunidad Autónoma y está en ese trámite».

Sobre las visitas, el concejal manifestó, hace ya un mes, que estaba en conversaciones con la empresa para la apertura del monumento al público «aunque esté en obras». Incluso aseguró que trataría de que aquello sucediera con motivo del Día de los Museos. Cosa que finalmente no pudo ser.

Conversaciones en curso

Este periódico dirigió sucesivas preguntas a Pablo Braquehais para tratar de conocer si hubo avances en dicha negociaciones. Estas continúan abiertas, según el edil. LA VERDAD también se puso en contacto con Hansa Urbana, mercantil privada propietaria del monasterio. Responsables de la promotora no confirmaron ni desmintieron la existencia de dichas conversaciones y remitieron a preguntar al equipo de gobierno.

También denegaron a este periódico el acceso al monumento declarado BIC para poder conocer de cerca los resultados de la rehabilitación emprendida por la empresa tanto en el claustro como en las viviendas auxiliares del recinto. Desde Hansa Urbana aseguran que remiten a todos los interesados a una página web que, dicen, han abierto 'ad hoc' para dar a conocer las intervenciones llevadas a cabo.

El mencionado portal al que Hansa Urbana hace referencia se llama 'sanginesdelajara.com'. En primer lugar muestra un vídeo con imágenes de dron donde se puede apreciar la parte del conjunto intervenida, especialmente el claustro, que llegó a derrumbarse parcialmente y que ahora luce en buen estado.

La web también ofrece una visita virtual, pero, este martes, cuando este periódico intentó hacerla derivaba a otra dirección con un mensaje: «Este espacio se ha eliminado». La página la completan un conjunto de imágenes donde, a través de barridos, se pueden apreciar los antes y después de las obras. También un poco de cronología e historia del sitio histórico, así como una galería de 23 imágenes aéreas.

En 2023, la empresa aseguraba que ya llevaba un millón de euros invertidos en la restauración. El complejo está dentro de los acuerdos del proyecto urbanístico Novo Carthago para la construcción de decenas de viviendas y que fue objeto de investigación judicial.

El monasterio ha vuelto a causar interés entre los cartageneros, sobre todo, a partir de que la Guardia Civil hiciera pública la incautación en Madrid de una talla y dos columnas que habían sido extraídas ilegalmente del monasterio durante los años en los que estuvo abandonado y sus tesoros al alcance de los cacos.

La edil Ruiz sugiere expropiar parte del monumento para celebrar bodas civiles

Son varias las ideas que han rondado en el Ayuntamiento para tratar de encontrar un posible nuevo uso al monasterio. Una de las últimas es la que la edil María Dolores Ruiz trasladó a LA VERDAD que propuso a la alcaldesa, Noelia Arroyo: expropiar una parte del monumento para la celebración de bodas civiles.

La concejal recuerda que la corporación tuvo hace un año la posibilidad de visitar de la mano de la empresa el edificio. Un recorrido que, señaló, le supo a poco. «No se puede ver ni la almazara, ni la torre fuerte, que es la parte más antigua del complejo. Tampoco la iglesia, que está apuntalada, es decir, tal y como estaba cuando tuvo que intervenir la Comunidad Autónoma siendo el monasterio todavía de otro propietario. Y las casas auxiliares vemos que están arregladas por fuera, pero no sabemos como están por dentro».

Ruiz, conocida por su implicación con el patrimonio cartagenero a través de su militancia en asociaciones como Daphne o Cartaginense, señala que hay una sentencia de 2016 que obliga al promotor a rehabilitar el BIC.

«Impulso asociativo»

«Los únicos que han forzado esas obras ha sido la Comunidad gracias al impulso de las asociaciones. Todo ha sido a base de denuncia y denuncia. Si no, no se hubiera recuperado ni el claustro», reividinca la exconcejal de MC. «Es cierto que en la visita no ves grandes cosas, pero ya es hora de que la gente pueda disfrutarlo después de que los expoliadores hayan estado años pisándolo libremente».

Asimismo, Ruiz añade que la ley obliga a que los BIC «puedan ser visitados cuatro veces al mes en horario reglado». Algo que, añadió, no supondría coste adicional para Hansa. «Ya se cambió la ley regional para que el coste de la persona que debe guiar, abrir y cerrar durante las visitas lo paguen las administraciones».