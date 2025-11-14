La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Piedad llevada a hombros, durante la procesión extraordinaria por su centenario. José María Rodríguez / AGM

Un gran espectáculo clausurará los actos para conmemorar en Cartagena el centenario de La Piedad

El Batel acogerá el concierto 'Con alma' el 28 de noviembre, que incluirá el estreno de la adaptación sinfónica de la marcha 'Promesa'

C. R.

Cartagena

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

Los actos que se han celebrado a lo largo de este año para conmemorar los cien años de la llegada de la imagen de la Virgen de la Piedad a Cartagena están a punto de concluir. El próximo viernes 28 de noviembre, el Auditorio El Batel acogerá el último de estos eventos, con el que la Cofradía Marraja y, concretamente, la agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen de la Piedad, prometen sorprender y deleitar a todos los asistentes.

Se trata de un concierto sinfónico-coral que incluirá el estreno de la adaptación sinfónica de la marcha 'Promesa', obra del compositor José Alberto Pina, que se creó especialmente para este Centenario y ya se ha convertido en una pieza esencial de la Semana Santa cartagenera.

Tal y como indicó el responsable de Arte de la agrupación Portapasos Promesas de La Piedad, José Javier Inglés, este espectáculo «Está concebido como una experiencia artística, espiritual y profundamente emotiva, 'Con alma' fusionará música, palabra y danza para rendir homenaje a los cien años de devoción, historia y sentimiento compartido entre Cartagena y La Piedad. Será una velada para tocar el alma, en la que tradición y contemporaneidad se unirán en un formato escénico sorprendente».

El apartado musical estará a cargo de la Coral Discantus, dirigida por Ángel L. Carrillo y la Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la batuta de Leonardo Martínez Cayuelas. La dirección escénica correrá a cargo de Alfredo Ávila, que contará con un reparto excepcional con Raquel Torres, Pedro Segura y Manolo Llamas. También participarán el músico Joaquín Montonya y el grupo de danza de Carmen Baños.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  2. 2 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  3. 3 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  4. 4

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  5. 5 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  6. 6 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  7. 7

    El bar de tapas que lleva abierto en Caravaca desde 1945
  8. 8 Moreno da luz verde y la venta del Efesé queda a expensas de que Arribas ingrese 1,1 millones de euros
  9. 9 Seis detenidos por robar carros de supermercado en Murcia
  10. 10 Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un gran espectáculo clausurará los actos para conmemorar en Cartagena el centenario de La Piedad

Un gran espectáculo clausurará los actos para conmemorar en Cartagena el centenario de La Piedad