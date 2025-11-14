Un gran espectáculo clausurará los actos para conmemorar en Cartagena el centenario de La Piedad El Batel acogerá el concierto 'Con alma' el 28 de noviembre, que incluirá el estreno de la adaptación sinfónica de la marcha 'Promesa'

Los actos que se han celebrado a lo largo de este año para conmemorar los cien años de la llegada de la imagen de la Virgen de la Piedad a Cartagena están a punto de concluir. El próximo viernes 28 de noviembre, el Auditorio El Batel acogerá el último de estos eventos, con el que la Cofradía Marraja y, concretamente, la agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen de la Piedad, prometen sorprender y deleitar a todos los asistentes.

Se trata de un concierto sinfónico-coral que incluirá el estreno de la adaptación sinfónica de la marcha 'Promesa', obra del compositor José Alberto Pina, que se creó especialmente para este Centenario y ya se ha convertido en una pieza esencial de la Semana Santa cartagenera.

Tal y como indicó el responsable de Arte de la agrupación Portapasos Promesas de La Piedad, José Javier Inglés, este espectáculo «Está concebido como una experiencia artística, espiritual y profundamente emotiva, 'Con alma' fusionará música, palabra y danza para rendir homenaje a los cien años de devoción, historia y sentimiento compartido entre Cartagena y La Piedad. Será una velada para tocar el alma, en la que tradición y contemporaneidad se unirán en un formato escénico sorprendente».

El apartado musical estará a cargo de la Coral Discantus, dirigida por Ángel L. Carrillo y la Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la batuta de Leonardo Martínez Cayuelas. La dirección escénica correrá a cargo de Alfredo Ávila, que contará con un reparto excepcional con Raquel Torres, Pedro Segura y Manolo Llamas. También participarán el músico Joaquín Montonya y el grupo de danza de Carmen Baños.

