El Gobierno dota con 1,8 millones un proyecto de la UPCT para devolver la visión a los ciegos

La primera paciente con la que se realizaron ensayos de la neuroprótesis visual ya desarrollada por los investigadores del proyecto.

LV Cartagena Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:28

Perfeccionar mediante técnicas de inteligencia artificial algoritmos que convierten a tiempo real imágenes en patrones de estimulación eléctrica es el objetivo del proyecto de investigación que el científico de la Universidad Politécnica de Cartagena José Manuel Ferrández Vicente desarrollará durante los próximos cuatro años

Su proyecto fue seleccionado entre los 19 de la convocatoria de IA del Ministerio de Ciencia. Ferrández colaborará con investigadores de la Miguel Hernández y de la UNED en el proyecto 'Inteligencia artificial para interactuar bidireccionalmente con el cerebro'.

El objetivo principal es «ampliar las posibilidades de conectar la tecnología digital con el sistema nervioso para mejorar la vida de personas con discapacidades visuales que actualmente no tienen tratamiento», explicó el coordinador del proyecto, Eduardo Fernández Jover, de la UMH, quien ya colaboró con Ferrández en el desarrollo de una prótesis que se implanta en el córtex visual y genera percepciones visuales de utilidad, como formas y letras.

«Necesitamos aprender a comunicarnos con la corteza cerebral de las personas ciegas y crear percepciones visuales significativas que puedan traducirse en ganancias funcionales, como el reconocimiento, la localización y el agarre de objetos», añadió.

El Ministerio financiará con 1,8 millones el conjunto del proyecto. La UPCT gestionará más de medio millón y será la responsable del desarrollo de la neuroprótesis con IA y de supervisar las implicaciones éticas y legales de los desarrollos tecnológicos que se alcancen.